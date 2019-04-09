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改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿嬤家作客

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▲▼ ▲▼ 改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿嬤家作客（圖／台中國家歌劇院）
▲改編版的小紅帽敢向大野狼嗆聲，甚至邀牠到阿嬤家作客。（圖／台中國家歌劇院提供，下同）

記者林育綾／台北報導

相信每個人對於《小紅帽》的童話都不陌生，這個故事流傳超過2千年，被法國劇場界編導奇才喬埃・波默拉改編後搬上舞台，在他的版本小紅帽不是個懵懂的女孩，除了開始感受到成長的悸動、對世界充滿好奇，面對大野狼也勇於「嗆聲」；而故事更反映現代家庭親職過於忙碌、疏忽對兒女照顧的問題，該劇在歐洲演出造成轟動，如今也將來台，4月13、14日於台中國家歌劇院演出！

小紅帽的故事流傳於亞、非、歐洲超過2千年，在不同的時代、不同的社會，情節都有不同的改變。在波默拉的版本中，小紅帽相當「以自己為榮」，認為自己長大了，能和任何人直接溝通，即使面對大野狼也敢於表達看法，她會直接說「我不知道你是誰，但一點也不怕你。」甚至邀牠到阿嬤家作客。

▲▼ 改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿嬤家作客（圖／台中國家歌劇院）

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▲▼ 改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿嬤家作客（圖／台中國家歌劇院）

在劇中的小紅帽還有一位身為職業婦女的媽媽，媽媽卻必須分神照顧獨居的外婆，太過忙碌，導致無暇關注女兒。《小紅帽》改編的方向正是來自波默拉的真實處境，由於他自己常常忙於劇場工作，沒時間陪伴女兒，女兒曾氣到不理爸爸，所以他藉著改編《小紅帽》來與她溝通，解釋自己的工作為何如此忙碌。

▲▼ 改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿嬤家作客（圖／台中國家歌劇院）
▲編劇暨導演喬埃．波默拉 Joël Pommerat 說，小紅帽是他寫給女兒，同時也懷念母親的戲。

「《小紅帽》是我改寫的第一部童話故事，這齣戲是我寫給女兒，同時也懷念母親。」波默拉在2004年把《小紅帽》搬上舞台，透過勇敢的小紅帽、壞心的大野狼、忙碌而冷淡的媽媽，讓童話成為「現代社會的寓言故事」，用不同視角重新聚焦，探究了角色，也是面對了自己。從上一代到下一代，一同經歷並回望長大的渴望、恐懼、孤獨、寂寞、害怕與自由。

《小紅帽》演出了現代家庭共同的困擾，說出許多父母的心聲，也讓孩子看得津津有味，廣受觀眾的喜愛。從2004年首演至今，已演出突破千場，甚至曾在2012年榮獲法國戲劇界最高榮譽「莫里哀戲劇獎」(Nuit des Molières) 的「最佳兒童與青少年戲劇獎」。該劇的成功，也推動波默拉繼續改編創作《仙杜拉》與《小木偶》。

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關鍵字：小紅帽,台中歌劇院,劇場,童話,台中國家歌劇院

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