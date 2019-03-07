開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？

▲慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》的海報兩名男子對視，被問及有無暗示男男戀？（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

很多人都曾面臨過人生的重大「抉擇」，換成你要選擇舒適或改變？愛情或革命？來自德國慕尼黑室內劇院，重新執導近百年前戲劇大師布萊希特的劇作《夜半鼓聲》，在當年布萊希特的版本中，主角選擇了愛情，不過傳言他後悔多年；因此現年33歲的導演克里斯多福魯賓（Christopher Ruping）決定以兩種結局重新詮釋，其中一場甚至開放讓台灣觀眾票選結局。此次在台灣的視覺海報中有兩名男子對視，被問及是否有男男戀或其他非典型異性戀元素，導演的回答也讓媒體笑翻了！

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▲慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》來台，導演7日在記者會現場說明關於「選擇」。（圖／記者林育綾攝）



《夜半鼓聲》是德國戲劇大師布萊希特在1919年發表的劇作，當年布萊希特年僅24歲，還尚未成名，幾經波折後受到賞識、在慕尼黑室內首演，立刻轟動獲得觀眾喜愛而一舉成名。這是個關於「選擇」的故事，描述一次大戰期間，女主角安娜選擇相信愛人克拉格已戰死，並遵從父母意見，嫁給沒打仗卻從戰爭中獲取暴利的商人；然而克拉格並未戰死，回到柏林的他一無所有，在絕望與盛怒中投身革命，成為領導人物。

在當年布萊希特的故事版本，男主角在一場重要起義行動前夕，面對回心轉意的安娜，選擇竟是「背棄革命，投奔愛情。」不過有趣的是布萊希特為這個結局掙扎數年，甚至傳言他「相當後悔」，因此近百年後，現年33歲的新生代導演克里斯多福・魯賓，決定以「兩種結局」重新詮釋該劇，作品曾兩度入選柏林戲劇盛會十大節目。



▲《夜半鼓聲》在近百年後重新演繹，將以兩種結局詮釋，還開放台灣觀眾選擇。（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

如今《夜半鼓聲》千里迢迢來台演出，導演魯賓除了感謝透過這麼多人的努力、協助，終於飛了這麼遠來到台灣，與大家分享這部關於抉擇的戲劇，同時好奇台灣人在「舒適的床」和「街頭」之間會如何選擇？因為他透露，德國人傾向布萊希特原版「投奔愛情」的選擇。

7日在記者會上，導演魯賓被問及「你個人心目中的選擇是什麼？是舒適的床還是革命？」他坦承「我不知道！」這是個很艱難的問題，也是為什麼選擇做這部戲的原因，「我無時無刻都在思考這個問題」，他認為這無法輕易透過劇場或誰來拍板決定，因為在不同的情況條件和心境下，都可能做出不同的選擇，因此邀請觀眾一起來參與思考。

▲演出部分含性愛動作、強光、煙霧等特殊效果，請留意並斟酌入場。（圖／國家兩廳院提供）

▲海報中兩名男子對視，被問及劇中是否有男男戀或其他非典型的愛情？（圖／國家兩廳院提供）

針對《夜半鼓聲》在台灣的主體視覺海報，畫面中兩名男子彼此對視，吸引來自德國的記者好奇詢問「在劇中是否有同性情慾的意象？」「是否只有傳統家庭，還是有其他形式（非典型）的愛情？」導演魯賓被問傻了，坦言自己是第一次看到這幅台版海報，雖然取景看似兩名男子相視，不過還原戲劇現場，男子其實是看向遠方另一名女子，而另一名男子在阻擋他。

雖然還原戲劇是非常典型的異性戀愛情；不過魯賓也提到，在第三幕世界漸漸的破碎、崩解後，劇中的人們也漸漸融解，「演員們沒有特定扮演哪一種性別」但不是由異性戀轉變為同性戀、同性戀轉為異性戀這麼單一定義，而是在崩解的世界中，人們從有特定的認同，逐漸轉為沒有特定認同。他自己也補充感想「雖然沒有固定認同後，會得到自由；不過得到自由的同時，也會失去安全感。」很多事都是一體兩面。

▲33歲的年輕導演魯賓被問及個人偏好的選擇，也坦承「我不知道！」（圖／記者林育綾攝）

此次《夜半鼓聲》將在台北國家戲劇院演出，3/8(五)為「布萊希特結局版」、3/9(六)為「導演魯賓結局版」、3/10(日)為「觀眾票選-導演魯賓結局版」。《ETtoday新聞雲》記者訪問得知，魯賓導演透露曾經想過要直接在戲中讓觀眾票選，但感覺會非常干擾戲劇的進行，所以台北主辦方事先透過網路票選，讓他驚喜「沒想過可以用這方式，這做法非常好、非常有創意！」藉著票選也讓觀眾先行思考這個「抉擇」。然而兩廳院也透露，目前3/8(五)「布萊希特結局版」票賣得非常好，將近全數售鑿，「可能有不少人默默抱著朝聖布萊希特大師原版的心情買票。」

關於《夜半鼓聲》在台演出資訊：

●節目全長約120 分鐘，無中場休息。

●德語發音，中文字幕。

●演出部分含性愛動作、強光、煙霧等特殊效果，請留意並斟酌入場。

●建議12 歲以上欣賞。

●場次包含：3/8(五)「布萊希特結局版」、3/9(六)「導演魯賓結局版」、3/10(日)「觀眾票選-導演魯賓結局版」，於台北國家戲劇院演出。