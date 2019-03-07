　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

▲慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》的海報兩名男子對視，被問及有無暗示男男戀？（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

很多人都曾面臨過人生的重大「抉擇」，換成你要選擇舒適或改變？愛情或革命？來自德國慕尼黑室內劇院，重新執導近百年前戲劇大師布萊希特的劇作《夜半鼓聲》，在當年布萊希特的版本中，主角選擇了愛情，不過傳言他後悔多年；因此現年33歲的導演克里斯多福魯賓（Christopher Ruping）決定以兩種結局重新詮釋，其中一場甚至開放讓台灣觀眾票選結局。此次在台灣的視覺海報中有兩名男子對視，被問及是否有男男戀或其他非典型異性戀元素，導演的回答也讓媒體笑翻了！

▲▼ 開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

▲慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》來台，導演7日在記者會現場說明關於「選擇」。（圖／記者林育綾攝）

《夜半鼓聲》是德國戲劇大師布萊希特在1919年發表的劇作，當年布萊希特年僅24歲，還尚未成名，幾經波折後受到賞識、在慕尼黑室內首演，立刻轟動獲得觀眾喜愛而一舉成名。這是個關於「選擇」的故事，描述一次大戰期間，女主角安娜選擇相信愛人克拉格已戰死，並遵從父母意見，嫁給沒打仗卻從戰爭中獲取暴利的商人；然而克拉格並未戰死，回到柏林的他一無所有，在絕望與盛怒中投身革命，成為領導人物。

在當年布萊希特的故事版本，男主角在一場重要起義行動前夕，面對回心轉意的安娜，選擇竟是「背棄革命，投奔愛情。」不過有趣的是布萊希特為這個結局掙扎數年，甚至傳言他「相當後悔」，因此近百年後，現年33歲的新生代導演克里斯多福・魯賓，決定以「兩種結局」重新詮釋該劇，作品曾兩度入選柏林戲劇盛會十大節目。

▲▼ 開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）
▲《夜半鼓聲》在近百年後重新演繹，將以兩種結局詮釋，還開放台灣觀眾選擇。（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

如今《夜半鼓聲》千里迢迢來台演出，導演魯賓除了感謝透過這麼多人的努力、協助，終於飛了這麼遠來到台灣，與大家分享這部關於抉擇的戲劇，同時好奇台灣人在「舒適的床」和「街頭」之間會如何選擇？因為他透露，德國人傾向布萊希特原版「投奔愛情」的選擇。

7日在記者會上，導演魯賓被問及「你個人心目中的選擇是什麼？是舒適的床還是革命？」他坦承「我不知道！」這是個很艱難的問題，也是為什麼選擇做這部戲的原因，「我無時無刻都在思考這個問題」，他認為這無法輕易透過劇場或誰來拍板決定，因為在不同的情況條件和心境下，都可能做出不同的選擇，因此邀請觀眾一起來參與思考。

▲▼ 開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

▲演出部分含性愛動作、強光、煙霧等特殊效果，請留意並斟酌入場。（圖／國家兩廳院提供）

▲▼ 開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？（圖／國家表演藝術中心國家兩廳院提供）

▲海報中兩名男子對視，被問及劇中是否有男男戀或其他非典型的愛情？（圖／國家兩廳院提供）

針對《夜半鼓聲》在台灣的主體視覺海報，畫面中兩名男子彼此對視，吸引來自德國的記者好奇詢問「在劇中是否有同性情慾的意象？」「是否只有傳統家庭，還是有其他形式（非典型）的愛情？」導演魯賓被問傻了，坦言自己是第一次看到這幅台版海報，雖然取景看似兩名男子相視，不過還原戲劇現場，男子其實是看向遠方另一名女子，而另一名男子在阻擋他。

雖然還原戲劇是非常典型的異性戀愛情；不過魯賓也提到，在第三幕世界漸漸的破碎、崩解後，劇中的人們也漸漸融解，「演員們沒有特定扮演哪一種性別」但不是由異性戀轉變為同性戀、同性戀轉為異性戀這麼單一定義，而是在崩解的世界中，人們從有特定的認同，逐漸轉為沒有特定認同。他自己也補充感想「雖然沒有固定認同後，會得到自由；不過得到自由的同時，也會失去安全感。」很多事都是一體兩面。

▲▼ 開放台灣觀眾選結局！慕尼黑室內劇院《夜半鼓聲》海報暗示男男戀？（圖／記者林育綾攝）

▲33歲的年輕導演魯賓被問及個人偏好的選擇，也坦承「我不知道！」（圖／記者林育綾攝）

此次《夜半鼓聲》將在台北國家戲劇院演出，3/8(五)為「布萊希特結局版」、3/9(六)為「導演魯賓結局版」、3/10(日)為「觀眾票選-導演魯賓結局版」。《ETtoday新聞雲》記者訪問得知，魯賓導演透露曾經想過要直接在戲中讓觀眾票選，但感覺會非常干擾戲劇的進行，所以台北主辦方事先透過網路票選，讓他驚喜「沒想過可以用這方式，這做法非常好、非常有創意！」藉著票選也讓觀眾先行思考這個「抉擇」。然而兩廳院也透露，目前3/8(五)「布萊希特結局版」票賣得非常好，將近全數售鑿，「可能有不少人默默抱著朝聖布萊希特大師原版的心情買票。」

關於《夜半鼓聲》在台演出資訊：

●節目全長約120 分鐘，無中場休息。
●德語發音，中文字幕。
●演出部分含性愛動作、強光、煙霧等特殊效果，請留意並斟酌入場。
●建議12 歲以上欣賞。
●場次包含：3/8(五)「布萊希特結局版」、3/9(六)「導演魯賓結局版」、3/10(日)「觀眾票選-導演魯賓結局版」，於台北國家戲劇院演出。

ET快訊
統促黨與館長「三字經」比賽時間確定！10日殺林口單挑
阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了
快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

關鍵字：慕尼黑室內劇院,夜半鼓聲,國家戲劇院,男男戀,同性戀,異性戀,劇場,布萊希特

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

護理師女友賺錢供讀書！他考上律師「秒睡同業」竟猶豫：要分嗎　對話渣爆

韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

Gucci米奇包15萬全搶光！網1招「神致敬」只要200...鄉民驚呆：也賣完了

連6人坐同位置國考都上榜！　新北市超神祕「文昌位」曝光

大甲媽祖X 虎標　「遶境必備良藥」疲勞痠痛蚊蟲叮咬通通OUT

商業周刊／隨河旅行─布根地運河　我在酒鄉，有一艘私人遊艇

又濕又冷！低溫10度春雨下到11日　週六留心激烈雷雨來襲

幫BMW補刮痕反被罵雞婆索賠　他拿出「菜瓜布」霸氣回擊

這群人連假出國只為看到他們的笑容...

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

護理師女友賺錢供讀書！他考上律師「秒睡同業」竟猶豫：要分嗎　對話渣爆

韓國瑜意外現身《336天使好久不見》　愛奇兒執行長感動落淚

Gucci米奇包15萬全搶光！網1招「神致敬」只要200...鄉民驚呆：也賣完了

連6人坐同位置國考都上榜！　新北市超神祕「文昌位」曝光

大甲媽祖X 虎標　「遶境必備良藥」疲勞痠痛蚊蟲叮咬通通OUT

商業周刊／隨河旅行─布根地運河　我在酒鄉，有一艘私人遊艇

又濕又冷！低溫10度春雨下到11日　週六留心激烈雷雨來襲

幫BMW補刮痕反被罵雞婆索賠　他拿出「菜瓜布」霸氣回擊

這群人連假出國只為看到他們的笑容...

武漢「邂逅」火鍋店　「一鍵交友」成功撮合多對情侶

18天只上班5天？王浩宇抨韓國瑜「極樂請假」　高市府回應反擊

「生活沒必要討好的每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

廣西貴港市再爆非洲豬瘟…24豬發病全撲殺！　陸僅剩3省區未淪陷

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿給金孫

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

「你有看到這台車嗎？」　永康警kuso宣導「禁酒駕鬥毆」展決心

韓國瑜月底訪陸　陸委會：願提供協助「與地方一起拼經濟」

黃健瑋《顧家男》沐浴秀猛肌！羞被女友媽媽看光光

生活熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩..

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢..

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只..

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去..

澎湖網美「綠色比基尼」　身分曝..

男客「無限暢飲」VIP席　他羨..

金牛男照三餐問候！雙子女「憋超..

皺手洗車10hrs！70歲爸苦..

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜..

「麥當勞黑紙袋」超質感！網曝限..

寶島時代村確定復活　超過200..

他拿銅板買iPhone XR　..

76酒駕累犯殯儀館上課嚇歪！

約砲碰上黑人　台妹戰4次想死了

更多熱門

相關新聞

美國主流媒體的部落化、記者洞穴化與專業權威流失（上）

史莫里特濫用仇恨犯罪，尤其以他的名人身分會容易造成社會混亂。那麼新聞界缺乏專業工作精神所製造的更廣大的社會不安和信心危機呢？

男同志結婚　公婆竟逼他「扮女人」

「同婚專法」本周二逕付二讀

拒同婚專法草案　幸福盟：不排除抗議

同婚草案曝光　姚人多：讓我飆淚

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面