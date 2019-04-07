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美術班學生X數學老師磨合3年！台東生活美學館三大特展

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▲▼ 寶桑國中《做一個自然醒的夢》（圖／國立臺東生活美學館）
▲寶桑國中第八屆美術班成果展《做一個自然醒的夢》（圖／國立臺東生活美學館，以下同）

生活中心／綜合報導

台東生活美學館近期推出3大期間限定特展，在希望藝廊的「做一個自然醒的白日夢」，是由寶桑國中第八屆美術班師生磨合3年、來回激盪碰撞的成果展，作品有水彩、漫畫和平面設計，還有逐格動畫和繪本。另外「楊文棟、陳冰玲聯合畫展-綻放」也於該館實驗藝廊展出。而主展覽室將有「沃源千里-李沃源彩墨、彩瓷個展」，展出藝術家李沃源40餘年創作生涯中代表性作品。

1.做一個自然醒的白日夢

▲▼ 寶桑國中《做一個自然醒的夢》（圖／國立臺東生活美學館）
▲作品名稱《原生》。（作者／賴奕辰）

請繼續往下閱讀...

▲▼ 寶桑國中《做一個自然醒的夢》（圖／國立臺東生活美學館）
▲作品名稱《考試夢》。（作者／吳婷瑋）

臺東縣立寶桑國中第八屆美術班，班上的同學個個是的小藝術家，心思細膩又感性，卻有著一位代表「理性與秩序」的數學老師當導師，在這樣矛盾的環境之下，師生們來回激盪、磨合了三年，激盪融合碰撞而出的靈思及火花，讓該成果展呈現出不同以往的風格。 

展覽命名為「做一個自然醒的白日夢」，想尋求現實及夢境可能的皺摺及謀合，藉由將清醒及夢折疊的方式，毫無保留地展現國三學生在面對難題及壓力時，所展現的自律理性態度、輕巧優雅的應對。展出的媒材除了固有的水彩、漫畫和平面設計作品及立體作品外，更突破傳統製作「逐格動畫」及「繪本」作品，為寶桑國中美術班在開發、尋求其他藝術形式、媒材的可能、試探及努力，帶來嶄新的突破，也立下了新的里程碑。 

▲▼ 台東生活美學館。（圖／台東生活美學館）

希望藝廊
日期：3月30日(六)至4月28日(日)

2.綻放-楊文棟、陳冰玲聯合畫展

▲▼ 綻放-楊文棟、陳冰玲聯合畫展（圖／國立臺東生活美學館）

楊文棟、陳冰玲同樣熱愛旅遊與繪畫，其中陳冰玲在藝術治療領域有專業涉略，兩人透過觀察生活周邊的美好事物並用畫筆記錄下來，展覽以水彩為主軸，詮釋藝術家追求美的腳步，運用不同的技法、光影展現對於色彩高度的觀察力及敏銳度，使作品更具張力。

▲▼ 台東生活美學館。（圖／台東生活美學館）

實驗藝廊
日期：3月30日(六)至4月29日(一)

3.沃源千里-李沃源彩墨、彩瓷個展

此展覽將展出藝術家李沃源40餘年創作生涯中，代表性的作品。李沃源民國46年出生於金門，4歲起就跟隨父親學習書法、9歲開始學畫，這幾年已是兩岸聞名的彩墨、瓷板畫藝術大師。他擅長創作大幅彩墨畫，融會東西方繪畫的技法，呈現美麗迷濛的山水境界。

此次展出最大特色為六幅畫意連續不斷之「長卷」，加起來總長超過35米。其中一幅由李奇茂大師特別指導的《家住北台灣》長卷，更寬達13.5公尺，為畫家采風走遍北海岸漁港、軍艦岩、陽明山大屯山等地區後，歷時2個多月完成之大作，呈現畫家對藝術及技術之掌握。

除了長卷之外，另展出多幅山水國畫、鏡片冊頁及瓷板畫等。瓷板是李沃源近年來多所著墨的繪畫載體，他致力於將彩墨與瓷板釉彩窯燒之趣味性相結合，展現出瓷板畫少有的筆墨意趣。

主展覽室
日期：3月30日(六)至4月26日(五) 

▲▼ 台東生活美學館。（圖／台東生活美學館）

國立臺東生活美學館
台東縣台東市大同路254號
08:00-17:00
週二休館

ET快訊
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關鍵字：台東生活美學館,畫展,台東旅遊,美術班

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