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見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師

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▲▼ 見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師（圖／倪京台提供）
▲鐵道達人倪京台PO今昔對照，從12歲小學生➞39歲大學老師，也見證南迴鐵路通車27年！（圖／倪京台提供）

記者林育綾／綜合報導

許多人喜歡玩「今昔對比照」，例如前陣子臉書和IG上流行的 #10YearsChallenge（十年挑戰），而鐵道達人倪京台日前也分享27年前後的今昔對比，第一張照片拍攝於1992年正逢南迴鐵路通車，2019年的他「同人同地」站在台鐵大武站月台北側，如今照片中的小學生已變成大學老師，也成了人父，而隧道水泥也由白變黑、斑駁，網友看了也紛紛說「可以感受到歲月如梭！」「主角笑容依舊燦爛」「值得慶幸的是，綠樹更多了！」

鐵道愛好者和收藏家倪京台說，要拍這張照片其實已是多年來的願望，但因工作忙碌遲遲未能如願。這次下定決心一定要完成，所以日前帶著4歲半的女兒和高齡97歲的爺爺，一家人從高雄鳳山站出發前往台東大武站，踏上重返南迴鐵路之旅。

▲▼ 見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師（圖／倪京台提供）
▲1992年南迴鐵路剛完工，正在試營運階段，倪京台當時也還是小學生。（圖／倪京台提供）

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▲▼ 見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師（圖／倪京台提供）
▲時隔27年，他已經是一位39歲的大學老師，也為人父親、有了女兒。（圖／倪京台提供）

兩張照片整整相差27年，第一張攝於1992年（民國81年2月），當時環島鐵路網的最後一段南迴鐵路剛完工，正在試營運階段，尚未正式通車，每日僅往返各一列次自強號列車。倪京台印象深刻說，當時列車特別在大武站停留10分鐘，讓旅客下車拍照，因此他在大武站的月台北端，留下了珍貴的照片，照片中可見當年鐵軌與大武2號隧道邊坡水泥，都還是乳白色，非常新穎。

時隔27年後，他決定到同地去拍攝一張「今昔對比」的照片，跟女兒和爺爺相約一同前往，坦言行前非常興奮，也很緊張，「不知景物是否依舊」。2019年3月31日當天重返現場時，發現照片中原本的燈桿已拆除不見，大武2號隧道周圍水泥都已變黑、斑駁，但原本水泥邊坡如今已被植物覆蓋。

同人同地，再次拍下珍貴照片，見證南迴鐵路通車已27個年頭，而照片中的他從12歲的小學生，成了39歲的大學老師，也成了人父。倪京台說內心非常感動，也感嘆時光飛逝，「期待下一個27年，還有機會能再重返現場」。

▲▼ 見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師（圖／倪京台提供）
▲照片中原本的燈桿已拆除不見，隧道周圍水泥都已變黑、斑駁，但多了更多植物覆蓋。（圖／倪京台提供）

這張「今昔對比」的照片貼上網路後，6日當天也被「懷舊達人」張哲生在臉書粉專上分享，網友看了也紛紛感性留言：「歲月如梭」「主角的笑容一樣燦爛」「樹木長出來了，頭髮卻稀薄了許多。 燦爛的笑容依舊。 27年來辛苦了。」「值得慶幸的是，綠樹更多了！」「南迴鐵路通車縮短了回鄉的時間！」「20多年過去，那些樹木才長那些，可見愛護大自然的重要性～」

▲▼ 見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師（圖／倪京台提供）
▲他還特別保留27年前的車票，可見到民國81年與今（2019年）車票對比。（圖／倪京台提供）

▲▼ 見證南迴鐵路通車27年！鐵道達人PO今昔對照　12歲小學生➞39歲大學老師（圖／倪京台提供）
▲完成心願的倪京台內心非常感動，「期待下一個27年，還有機會能再重返現場」。（圖／倪京台提供）

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