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九歌年度文選4位得主出爐　張輝誠一席話令現場動容

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九歌文選發表（圖／九歌出版社提供）

▲九歌107年度文學獎4位得主，左起為張輝誠、王定國、王宇清、許亞歷。（圖／九歌出版社提供）

生活中心／台北報導

九歌107年度文選已於3月出版，今年得獎者分別由「年度散文獎」張輝誠、「年度小說獎」王定國、「年度童話獎」王宇清、「小主編推薦童話獎」許亞歷獲得。其中，張輝誠道出家庭與長照中悲喜交織的感受，複雜又溫暖的一席話令現場為之動容。

張輝誠寫下喪母之痛的《再會囉，我的心肝阿母》一書，平靜文字下是椎心之痛，在得知獲得「年度散文獎」時，他說心情很複雜，既開心又悲傷，「我的父親是老兵，母親則是貧村的農婦，心智年齡只有7、8歲，外省父親學會台語後，家庭開始進入戰國時代，我就是在這樣吵鬧的家庭長大，我的一切教養都由父親給予，這麼重要的人在心理逐漸消失，於是必須將爸爸的形象記錄下來，而我一個人照顧媽媽20年，不是偶爾照顧媽媽，是長期陪伴媽媽，這是一種難以言喻的感受，既衝突又美好。」

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而「年度小說獎」得主為王定國《訪友未遇》，他則是提到40多年前與九歌的淵源，當時將小說投遞九歌創辦人蔡文甫先生任職的《中華副刊》，這是他小說啟程的第一步；主編阮慶岳認為王定國的《訪友未遇》敘事又鬆又緊，給人含蓄隱約而語言細膩優雅，這正是他的小說美學觀點。

王宇清以《星願親子餐廳》拿下「年度童話獎」，他寫出現代人的低頭文化，由親子關係的流失來看待現代人的處境。去年增設的「小主編推薦童話獎」，則是頒給許亞歷的《讓色彩再現的灰階國》，內容大多來自與孩子相處的生活點滴，經由孩子對色彩的解釋與對話，賦予色彩更多新的意義，許亞歷利用其中產生的共鳴和撞擊來創作，顛覆了色彩的既定想像。

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關鍵字：九歌,九歌文選,散文,小說,童話

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