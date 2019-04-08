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台灣劇場頭一遭！65歲以上公嬤談超私密性事　零劇透網路也查不到

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▲▼台灣劇場頭一遭！《我所經歷的性事》找65歲以上素人公嬤談超私密性事，零劇透網路也查不到。（圖／翻攝自新點子團隊「純告白」影片）
▲台灣劇場史上頭一遭！徵求找65歲以上的素人演員，在劇場談超私密性事，堪稱真實版慾望城市。（圖／翻攝自新點子團隊「純告白」影片）

記者林育綾／台北報導

別小看老人家，他們也曾經年輕過，甚至比你想得還要辣！兩廳院今年推出「新點子實驗場」，其中一場節目《我所經歷的性事》將招集台灣6位超過65歲的素人年長者，在劇場裡公開聊性事，然而不光是聳動的「性」，背後也緊扣著人生經歷，透過導演編排呈現了一生中的生、老、病、死，情感與愛，堪稱「真實版慾望城市」！由於節目內容相當私密，事前完全零劇透，現場也無法錄影錄音，因此事後在網路上也查不到。

《我所經歷的性事》將在台灣徵求6位超過65歲的「素人演員」，由「加拿大哺乳動物潛水反射反應」進行長達2個月的工作坊，導演Darren O’Donnell 將會編排及帶領這些台灣的阿公、阿嬤級素人演員，在舞台上唱談超私密的性事和故事。

這部劇的介紹人貢幼穎說，很多人可能會懷疑這檔戲是不是刻意要聳動、炒作，但是「性」的領域其實很廣，每個人一生中有許多經歷其實都和性息息相關。她舉例，像是月經、夢遺、流產、生產等，「性」跟人生許多重要經歷往往交織在一起，而且這場表演原文裡的sex這個字也很中性，無論是情慾、情感、愛、性傾向、性成熟等，在人一生中的成長過程，從生到死都會遇到。

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▲▼台灣劇場頭一遭！65歲以上公嬤談超私密性事　零劇透網路也查不到。《我所經歷的性事》宣傳文宣超有創意！（圖／記者林育綾攝）
▲《我所經歷的性事》宣傳文宣超有創意！（圖／記者林育綾攝）

這場演出曾經在新加坡執行過，貢幼穎透露在當地是「全女版」，所以這次在台灣徵求演員，她也很期待，「以台灣開放的程度，希望可以有男性來參與！」因此在徵求過程中，他們盡可能地把消息是放到各個族群，希望到時候不只有男有女，也有本省籍、外省籍、有原住民，透過在本土來自不同生長背景的阿公阿嬤，了解他們私密的性事和成長故事，是如何走到今天、成為現在的模樣。

她也說，這節目堪稱是「真實版的慾望城市」，雖然沒有顏值和肉體，但會做出相當大的突破，觀眾也彷彿經歷了一遭屬於台灣人的一生，生、老、病、死。透過長者的傳承，不只是「性」，也包含了「愛」。

而節目也強調在事前絕對「零劇透」，加上談及內容相當私密，演出過程更禁止錄影、錄音，事後在網路上也絕對找不到，加上演員們都是素人年長者，不像專業演員能隨時打包行囊出走，因此未來也不太可能再巡迴，僅能把握機會走進劇場體驗。「很抱歉，這些故事如果沒有親身去聽，就沒有意義了！」

▲▼ 2019兩廳院新點子實驗場。（圖／記者林育綾攝）
▲2019兩廳院「新點子實驗場」各節目的藝術家聚集。（圖／記者林育綾攝）

2019兩廳院「新點子實驗場」由三大系列《新點子劇展》、《新點子舞展》、《新點子樂展》整合而成，邀請以台灣為主的藝術家，將「實驗精神」擺在首位，從非主流、逆標準中找出表演藝術未來的想像。包含兩廳院駐館藝術家林怡芳、林佑如，致力於戲曲實驗的栢優座、顛覆傳統樂器演奏的三個人ｘ徐惟恩、發展實境實驗劇場的OD表演工作室、擅長聲音藝術的擊樂家薛詠之等。

▲▼ 2019兩廳院新點子實驗場。擊樂家薛詠之不用樂器，而是翻箱倒櫃找出各種物品來取代樂器。（圖／記者林育綾攝）
▲2019新點子實驗場節目之一《柏拉圖的洞穴》，年輕的擊樂家薛詠之不用樂器，而是翻箱倒櫃找出各種物品來發出聲音。（圖／記者林育綾攝）

▼2019兩廳院新點子實驗場「純告白」影片：

影片依序介紹節目：林怡芳《微塵共感》、栢優座《大年初一前晚的那頓飯》、林佑如《台灣製造》、OD表演工作室編導蔡鵬霖《克隆少年》、《誤讀聲響》、薛詠之《柏拉圖的洞穴》，最後是來自導演Darren O’Donnell 的聲音介紹《我所經歷的性事》。（影／兩廳院提供）

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關鍵字：新點子實驗場,兩廳院,素人,素人演員,性事

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