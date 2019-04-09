嘉縣樂齡假牙補助開跑　阿里山大埔偏鄉同步服務

▲▼嘉義縣政府推假牙補助，阿里山、大埔等偏鄉都同步服務。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

樂齡活動假牙補助4月起正式啟動，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘由衛生局長祝年豐的陪同下9日上午到朴子市上揚牙醫診所，探訪假牙裝置補助落實狀況。

嘉義地區目前已有38家合約診所、51位牙醫師加入計畫假牙補助計畫，13鄉鎮市都有合約院所提供服務，此外，為了照顧偏遠地區民眾，阿里山石桌醫療站每周二、五上、下午，以及大埔鄉衛生所每周四下午及周五上午提供假牙裝置牙科門診及服務，上述地區鄉親就不用再跑太遠。

翁章梁感謝嘉義縣議會和牙醫師公會的支持與協助下，才能順利推動老人活動假牙補助的政策，希望透過老人福利政策的推動，讓長者盡早獲得一口好牙，好吃好健康。

翁章梁提醒民眾家裡如果有長者牙齒不健全，可到診所進行評估判斷，政府補助方案包括全口活動假牙4萬、半口活動假牙2萬、部分活動假牙1.5萬，未來只要攜帶身分證、健保卡、戶口名簿影本或戶籍謄本到合約院所由醫師評估申請裝設假牙。

蔡易餘說，嘉義縣老年人口比例高達19％，位居全台第一，感謝翁縣長上任後就積極推動老人假牙補助政策，讓老勢大都能擁有良好的牙齒咀嚼功能，保有健康的生活品質。

活動假牙裝置問題，可電洽衛生局服務專線0800-780-999或到各鄉鎮市衛生所諮詢，相關資料均放在衛生局網頁專區，並提供 QR CORD讓民眾方便即時查詢。