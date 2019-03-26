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阿里山花季賞櫻講座　與櫻花的深入交談30日開講

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▲▼ 林務局嘉義林區管理處首度邀請，日本樹醫詹鳳春博士在阿里山花季期間開辦賞櫻宣導講座，拉近遊客與櫻花的距離。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 林務局嘉義林區管理處首度邀請，日本樹醫詹鳳春博士在阿里山花季期間開辦賞櫻宣導講座，拉近遊客與櫻花的距離。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處今年首度在阿里山花季期間推出「與櫻花的深入對談」宣導講座，並邀請日本樹醫-詹鳳春博士30日進行兩階段免費課程，有興趣的民眾28日上午9點起開始報名，成功報名者提供櫻花茶享用，每場限額40名，額滿為止。

▲▼ 林務局嘉義林區管理處首度邀請，日本樹醫詹鳳春博士在阿里山花季期間開辦賞櫻宣導講座，拉近遊客與櫻花的距離。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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嘉義林管處表示，今年特別在花季期間辦理櫻花宣導講座，讓遊客在賞花之餘增加護樹觀念；而根據史料顯示，阿里山的櫻花自日治時期即開始引種試種並大量栽植，打造充滿東洋情懷的景緻，一解日人鄉思之情；隨著時代更迭，現在的櫻花更成了阿里山花季的代名詞，總能吸引眾多遊客朝聖賞花。

▲▼ 林務局嘉義林區管理處首度邀請，日本樹醫詹鳳春博士在阿里山花季期間開辦賞櫻宣導講座，拉近遊客與櫻花的距離。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

隨著櫻花樹齡漸長，遊樂區部分花況不似以往繁盛；為維護百年櫻花品質，林管處2019年起委託詹鳳春樹醫集團隊，針對全遊樂區內2800多株櫻花進行健康檢查並著手診治，包含日常養護、土壤改良及病蟲害防治等作業，並配合植物生理期程，養護時間更長達3年之多。期盼在專業單位處理後，讓民眾看到更美的櫻花綻放。

此外，也定期辦理櫻花宣導講座，連結人與櫻花間的情感，讓來訪遊客除了帶著對櫻花美麗盛開的回憶外，更帶著滿滿的知識回家。

報名者請自行規劃往返阿里山國家森林遊樂區之交通方式並自付入園門票費用，活動諮詢電話請洽0915936597侯先生或(05)2787006#147育樂課李小姐。報名網址：https://goo.gl/uSGqjW 。

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關鍵字：櫻花,阿里山,與櫻花的深入對談,林務局嘉義林區管理處

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