翁章梁實現選前政見　長者假牙補助計畫全面上路

▲ 翁章梁選前政見假牙補助計畫4月1日開跑。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

翁章梁選前承諾上任後補助縣內長者假牙政策，日前在嘉義縣議會、嘉義縣牙醫師公會的大力支持及努力下，29日在縣政府中庭記者會上宣布老人假牙補助4月1日正式啟動，「65歲以上長者及55 歲以上原住民」假牙補助計畫將全面上路。

全國很多縣市都已推行65歲以上老人活動假牙補助，嘉義縣老年人口高居本島之冠，卻遲遲沒有推展，很多長輩面臨牙齒缺損，因活動假牙裝置費用昂貴，情願忍著缺牙也不裝，翁章梁上任首日簽署「65歲以上長者及55 歲以上原住民」樂齡活動假牙計畫，實現競選期間承諾補助老人裝置活動式假牙政策。

翁章梁特別感謝在張議長領導下，議會不分黨派全力支持假牙補助政策，通過1.2億元預算，也感謝牙醫師公會的幫忙，4月1日起，長者就可以到合約院所由醫師評估申請裝設假牙，讓長輩能恢復口牙健康與進食能力，重溫香甜白米飯滋味，恢復歡樂自信，活在「嘉」最幸福。

衛生局長祝年豐表示，補助對象為65 歲以上長者及55歲以上原住民，設籍嘉義縣滿1年以上，裝置期間仍設籍於嘉義縣者；補助方式全口活動假牙（上、下顎健康牙齒各存3顆以內)、半口活動假牙（上或下顎健康牙齒各存3顆以內)、部分活動假牙（單顎缺4顆牙齒；不含智齒)等3類，經審查通後由合約院所進行裝置，並提供1年保固服務。

嘉義地區目前已有38家合約診所、51位牙醫師加入計畫，13鄉鎮市都有合約院所提供服務。為照顧偏遠地區民眾，阿里山石桌醫療站每周二、五上、下午，以及大埔鄉衛生所每周四下午及周五上午提供假牙裝置牙科門診及服務，上述地區民眾不用再跑老遠了。

衛生局製作標章認證張貼於合約院所方便民眾辨識，並設有服務專線0800-780-999，各鄉鎮市衛生所也都提供諮詢服務，相關資料已上傳衛生局網頁專區，並提供QR CORD方便民眾即時連結查詢。