蘇起讚韓國瑜不怕苦　心疼學生批有人是「政治操作」

▲韓國瑜和蘇起一見面來個大擁抱。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

韓國瑜在選前的終場辯論大方承認九二共識，事實上，韓國瑜對兩岸議題並不陌生，因為他碩士論文研究的是中共對台統戰策略，指導教授就是「九二共識」的創造者、前國安會祕書長蘇起。蘇起9日帶著台北論壇基金會一行30多人來見韓國瑜，兩邊談了約一小時，蘇起受訪時表示，回憶起韓國瑜過去在學生時代，個性就是不怕苦不怕難，對於他近日飽受攻擊，蘇起說，這是刻意的政治操作。

蘇起曾任國家安全會議秘書長，更是「九二共識」一詞的創造者，韓國瑜近來多次公開受訪都指支持「九二共識」，並將此尊稱是兩岸間的定海神針，蘇起就是韓國瑜在政大東亞所就攻讀碩士學位時的指導教授。日前韓國瑜的碩士論文曝光，論文主題是「從中共對台統戰策略看兩航談判」，蘇起說這個題目不容易，幾個教授給的分數都滿高的，回憶起韓國瑜過去在學生時代，個性就是不怕苦不怕難。

▲蘇起來找韓國瑜「聊聊」。（圖／記者洪靖宜攝）

不過媒體提到，他過去寫論文立場是反共，似乎和現在不太一樣，蘇起說當年國民黨反共不反中，台灣一部分人現在是反共反中，但還是要多跟大陸來往，不能跟大陸變成仇人，我們跟大陸貿易還超過美國和日本。

不過日前韓國瑜訪陸港澳，拜訪中聯辦被講成是營造一國兩制氛圍，蘇起則替學生緩頰，他表示看得太嚴重了，地方政府就去交朋友，地方政府和地方政府來往應該要寬鬆點，交朋友不必賦予政治涵義，國內有些人炒作，是刻意的政治操作。