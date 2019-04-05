分食春遊補助大餅　上網買旅平險前先比一比促銷

▲台灣人壽搭配春節補助推出網路投保旅平險促銷活動。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

記者李蕙璇／台北報導

因應春遊專案，即日起至6月30日全台不分年齡自由行最少可補助500元，18至40歲青年入住特定地區還可補助到1,500元等，民眾規劃旅遊前可搭配各縣市政府的加碼或交通補助等優惠方案，上網買旅平險可先參考《ETtoday保險雲》整理產壽險公司狂推抽獎行銷報導。

產險界網路投保專區的近期行銷活動可點入《旅行不便險登上熱搜排行榜 網路投保搶客瘋抽獎》。而在壽險界則是以網路投保專區前三大的國泰、富邦與台灣人壽，強力推出一波波的保費優惠回饋、抽獎等活動，提高保戶們的品牌黏著忠誠度。

台灣人壽就表示，即日起至5月8日可點入「旅友推坑計劃」，前300名保戶推薦2位親友於網路投保旅平險，即可獲得7-11禮券新台幣300元，推薦越多拿越多，且回饋無上限。此外，點入「春遊季 賞櫻去」抽獎活動，即日起至6月30日期間內凡透過網路投保旅平險保費達100元以上，即有機會獲得RIMOWA行李箱等大獎、55吋液晶大電視、SOGO 2.5萬元禮券等多項好禮。

▼富邦人壽「官網不一young」新改版。（圖／記者李蕙璇翻攝官網）

富邦人壽則是即日起至6月30日前，只要點入富邦人壽網路投保旅行平安險成功，單筆保費500元以上就有機會抽中新光三越禮券、全聯禮券、7-11禮券、LINE POINT點數，保費越高，中獎機會越高。另外，在活動期間內的特定日期投保成功，還有機會加抽漢來海港餐券、西堤牛排券。

以「滿意禮」實用禮券獎項名額部分，有新光三越禮券3,000元（5 張）、全聯禮券1,000元（10 張）、7-11禮券200元（50 張）與LINE POINTS 10 點（1,000 名）。 其抽獎方式（活動期間網路投保任一險種），單筆保費每滿500元有 1 次抽獎機會。單筆保費每滿 10 萬元，加送 20 次抽獎機會。

還有「樂饗禮」早晚鳥疊送，提供漢來海港餐券一組兩張（20組）。活動期間每月月底3天至每月月初4天網路投保任一險種保費滿500元，獲得1次抽獎機會。此外，加鑫禮「逢5有加鑫」獎項名額，提供西堤牛排TASTy的西提牛排雙人餐券一組（20組）。

▼國泰人壽網路投保推出媽祖遶境專區。（圖／國泰人壽提供）

國泰人壽則是配合今年大甲媽祖遶境活動，即日起起點入國壽e悠遊旅行平安保險推出「媽祖遶境專案」網路投保專區，讓民眾依照自己遶境天數，上網自由選擇投保1日28元、3日32元或10日71元等旅行平安保險方案，彈性十足。

活動期間成功投保指定保險商品並選擇電子保單，就有機會獲得大甲鎮瀾宮過爐祈福加持的平安符鑰匙圈（限量2,000份），還結合大甲鎮瀾宮授權籤文設立趣味活動網站，讓不能到場的民眾也能「線上抽籤，趣味解籤」一同參與。4月14~15日在國壽台中清水及彰化員林服務中心攤位，民眾出示成功參與Cathay Walker 平台獎勵活動畫面，即可獲得「樹寶」與Q版媽祖圖案贈品（限量6,000份）。

延伸閱讀

►22家壽險申訴率南山拿最低 三商美邦、國泰緊跟在後

►21家產險6外商申訴率0 本土以國泰世紀產拿最低