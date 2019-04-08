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台大女遭「肢解16塊」！兇嫌與知情父母不起訴　兄怒喊：絕不放棄懇求正義

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▲▼板橋分屍案,死者家屬出面受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲黃女哥哥面對兇嫌與其父母不起訴處分，臉書發文「要的是將邪魔外（歪）道繩之以法」。（圖／記者李毓康攝）

突發中心／新北報導

台大黃姓女學生遭健身教練男友朱峻穎大卸16塊分屍殺害，殘忍手段令人髮指。由於朱峻穎已自殺身亡，檢方正式處分不起訴。至於他的父母疑似知情、協助搬運遺體涉殺人罪嫌部分，檢方認為無積極證據，因此也將2人以不起訴處分。對此，黃女的哥哥透過臉書表示，「求的是公道與真相」，絕不放棄「懇求正義的一方伴著我們前進...」。

朱峻穎2018年5月20日與黃女在板橋的住處發生嚴重爭執，朱男竟以鈍器敲暈黃女，隨後再將其拖往住處浴室，將其頭髮全剃光，並以開山刀肢解分屍，一共分裝成7袋埋藏於社區的花圃中，朱男事後自知無法再躲，選擇以童軍繩在鐵窗處上吊身亡，而朱男的父親趕到上吊現場時，曾對屍體說「早就叫你勇敢面對，為什麼你要選擇這條路」，因此懷疑朱男父母早已知情。

▲▼台大女哥哥7日過生日，感傷在臉書貼文。（圖／翻攝黃女哥哥臉書、爆料公社）

▲朱男狠心將黃女殺害，還分屍將屍塊丟棄於花圃。（圖／翻攝黃女哥哥臉書）

雖檢警曾要求對朱男父母進行測謊，協助釐清案情，但是遭拒絕。檢方8日偵查終結，認定若朱峻穎父母真有湮滅或隱匿犯意，人員怎會在現場找到行兇的證物，且朱父已經通過測謊，無積極證據證明2人協助共同殺人、損壞丟棄屍體等犯行，因此予以不起訴。

▲▼朱男父親匆匆離開，不發一語。（圖／記者陳雕文攝）

▲朱男畏罪自殺，解剖當日父親匆匆離開，不發一語。（圖／記者陳雕文攝）

面對這樣的判決結果，黃女的家屬相當不能接受，堅持提出再議，希望為黃女爭取公道，而黃女的哥哥也在臉書上發文表示「我們求的是公道與真相，要的是將邪魔外（歪）道繩之以法。不容易，但決（絕）不放棄。懇求正義的一方伴著我們前進...」。

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關鍵字：台大,分屍,不起訴

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