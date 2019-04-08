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酒醉男遇警「戲精秒上身」　裝笨酒測連吹49次才成功

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▲▼酒醉男遇警「戲精秒上身」 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲酒駕司機連吹49次才成功。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

山東濟南有一名疑似酒駕的男司機，日前在路上遇到交警被要求吹氣檢測，沒想到他竟突然「戲精上身」，裝笨假裝自己不會吹，交警甚至還親身示範，最後足足吹了「第49次」才成功，結果顯示該男涉嫌酒駕，結束這場鬧劇。

據《梨視頻》報導，這起事件發生於上周四（4日）晚上，影片中可以看見，交警起初是讓司機坐在車內吹交通棒進行測試，沒想到吹了好幾次都沒成功，懷疑該男有酒駕之嫌想躲避酒測，便要求他上警車做進一步測試。隨後，司機終於坦承，自己只喝了一罐啤酒，希望能從輕處罰，但交警仍堅持要他繼續完成酒測。

沒想到司機發現自己已經逃不過刑責後，開始「表演」起假吹，連續失敗多次後交警甚至還親身示範，最後該司機直到吹了第49次，才成功吹響酒測機，酒測結果也顯示酒駕，交警隨即帶他到醫院接受血液檢查，待血檢結果出來後再做進一步處理。

▲▼酒醉男遇警「戲精秒上身」 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲交警看不下去，親身示範怎麼吹。（圖／翻攝自梨視頻）

這場鬧劇曝光後，網友看完也紛紛笑翻，留言表示，「他根本是戲精！」、「不當演員真可惜」、「演成這樣超厲害」、「最後終於成功是因為他『自首』還是『失手』？」、「看了都累」、「警察真的很有耐心！」。

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關鍵字：山東,酒駕,戲精,酒測

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