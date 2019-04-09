動作快！網購天天近30款夯品整點開賣　搶到半價入手

▲樂天市場年度盛事Super Sale開跑，天天祭出近30樣商品限時整點5折特賣。（圖／翻攝自樂天市場）

記者洪菱鞠／台北報導

網購檔期漸熱，樂天市場Super Sale於8日正式展開後，主打天天推出近30款夯品下殺5折特價，活動首日當天業績較上周成長8成，接下來整點建議可鎖定Switch主機、樂天Kobo電子書閱讀器等夯品，動作快就能用半價入手。蝦皮購物則攜手美國工裝潮牌Dickies獻上超級品牌日。東森購物全館生日週年慶祭出好禮4重送。

樂天市場Super Sale開跑，統計開賣當天搶手商品如KIEHL'S 契爾氏金盞花植物精華化妝水、象印IH電鍋皆隨即秒殺，而活動至4/15早上9:59分止，天天祭出近30樣商品，每天於10:00、12:00、15:00、17:00、19:00、21:00限時整點5折特賣，APP單筆消費滿799元即可領券現折100元、滿2,000折200元，此外更加碼Super Sale搭配指定銀行信用卡消費再享滿額現金回饋，最高回饋20%。

接下來幾天，樂天市場陸續推出各種夯品，其中精選樂天Kobo電子書閱讀器Kobo clara HD國際版，原價4,898元，4/9 12:00整點特賣2,449元；夏普加濕空氣清淨機，原價7,690元，4/9 15:00整點特賣3,845元；Switch紅藍主機+超級瑪利歐兄弟U，原價11,500元，4/10 10:00開搶特價5,750元；SK II青春露230ml，原價5,880元，4/10 19:00下殺2,940元；Panasonic 30L蒸氣烘烤爐NU-SC300B，原價19,900元，4/12 19:00開賣9,950元；IRIS大拍3.0升級版IC-FAC2，原價3,290元，4/14 10:00特價1,645元。

▲樂天Kobo電子書閱讀器Kobo clara HD國際版，4/9 12:00整點特賣只要2,449元。（圖／樂天市場提供）

▲蝦皮購物攜美國工裝潮牌Dickies攻「潮」商機。（圖／蝦皮購物提供）

看準潮流服飾市場穩定擴大，蝦皮購物攜手年輕族群熱愛的美國工裝潮牌Dickies，祭出「Dickies超級品牌日」，4/8～4/11除了獨家折扣專區下殺8折起，消費滿1,799元即享免運折扣，4/11當日還有最新煙燻粉系列全台獨家首賣、熱銷品一日限定6折起、整點瘋搶最高折500元折價券。4/8～4/10暖身慶先開跑，分別開設熱銷商品8折區與新品首降9折區，全館消費滿1,799元即可享免運優惠。

東森購物於4/8～4/17早上10:00推出全館生日週年慶，祭出好禮4重送，包括滿2500元送100無敵折價券、3C家電滿萬送200東森幣、旅遊館滿2,8000元送600東森幣、TOSHIBA &三洋全館9折起，送最高5,000元，活動期間指定銀行最高回饋10%，此外，下單消費1元即可登記抽LG CordZero A9+無線吸塵器。