　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

動作快！網購天天近30款夯品整點開賣　搶到半價入手

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

樂天市場Super Sale（圖／業者提供）

▲樂天市場年度盛事Super Sale開跑，天天祭出近30樣商品限時整點5折特賣。（圖／翻攝自樂天市場）

記者洪菱鞠／台北報導

網購檔期漸熱，樂天市場Super Sale於8日正式展開後，主打天天推出近30款夯品下殺5折特價，活動首日當天業績較上周成長8成，接下來整點建議可鎖定Switch主機、樂天Kobo電子書閱讀器等夯品，動作快就能用半價入手。蝦皮購物則攜手美國工裝潮牌Dickies獻上超級品牌日。東森購物全館生日週年慶祭出好禮4重送。

樂天市場Super Sale開跑，統計開賣當天搶手商品如KIEHL'S 契爾氏金盞花植物精華化妝水、象印IH電鍋皆隨即秒殺，而活動至4/15早上9:59分止，天天祭出近30樣商品，每天於10:00、12:00、15:00、17:00、19:00、21:00限時整點5折特賣，APP單筆消費滿799元即可領券現折100元、滿2,000折200元，此外更加碼Super Sale搭配指定銀行信用卡消費再享滿額現金回饋，最高回饋20%。

接下來幾天，樂天市場陸續推出各種夯品，其中精選樂天Kobo電子書閱讀器Kobo clara HD國際版，原價4,898元，4/9 12:00整點特賣2,449元；夏普加濕空氣清淨機，原價7,690元，4/9 15:00整點特賣3,845元；Switch紅藍主機+超級瑪利歐兄弟U，原價11,500元，4/10 10:00開搶特價5,750元；SK II青春露230ml，原價5,880元，4/10 19:00下殺2,940元；Panasonic 30L蒸氣烘烤爐NU-SC300B，原價19,900元，4/12 19:00開賣9,950元；IRIS大拍3.0升級版IC-FAC2，原價3,290元，4/14 10:00特價1,645元。

樂天市場Super Sale（圖／業者提供）

▲樂天Kobo電子書閱讀器Kobo clara HD國際版，4/9 12:00整點特賣只要2,449元。（圖／樂天市場提供）

蝦皮購物攜手Dickies搶攻「潮」商機（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物攜美國工裝潮牌Dickies攻「潮」商機。（圖／蝦皮購物提供）

看準潮流服飾市場穩定擴大，蝦皮購物攜手年輕族群熱愛的美國工裝潮牌Dickies，祭出「Dickies超級品牌日」，4/8～4/11除了獨家折扣專區下殺8折起，消費滿1,799元即享免運折扣，4/11當日還有最新煙燻粉系列全台獨家首賣、熱銷品一日限定6折起、整點瘋搶最高折500元折價券。4/8～4/10暖身慶先開跑，分別開設熱銷商品8折區與新品首降9折區，全館消費滿1,799元即可享免運優惠。

東森購物於4/8～4/17早上10:00推出全館生日週年慶，祭出好禮4重送，包括滿2500元送100無敵折價券、3C家電滿萬送200東森幣、旅遊館滿2,8000元送600東森幣、TOSHIBA &三洋全館9折起，送最高5,000元，活動期間指定銀行最高回饋10%，此外，下單消費1元即可登記抽LG CordZero A9+無線吸塵器。

ET快訊
快訊／鼓勵「蔡賴配」？蔡英文：黨進入競爭大選沒贏過
全家超狂！郵局便利包24hrs可寄「店到宅」　比店到店更便宜
《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出
果粉快更新！LINE對話「截圖新招」4步驟　超長對話也可以
獨／跨出台北！觀光局長：米其林指南有望插旗「4縣市」

關鍵字：網購,電商,樂天市場,蝦皮,東森購物,Super Sale

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

動作快！網購天天近30款夯品整點開賣　搶到半價入手

攻黑金商機　東森購物首次引進客製化咖啡豆

集結三大藝文團隊65場免費演出　家樂福「揪厝味藝術節」來了

一次爽中「100杯免費飲料」！星巴克夏日闖關連續21天免費玩刮刮卡

【廣編】與眾不同金蘋果系列　展開冒險歡樂旅程

東森自然美必敗入門首選款　近5折get專櫃品質全效保養品

【廣編】厚棒衛生紙一抽搞定　上廁所不怕「金手指」

「十六茶」掀素人創作潮！上班族喝茶寫小說：順便練筆紓壓

【廣編】TOYOTA、Hit Fm攜手　hito流行音樂獎盛大啟動

從菜鳥喝到主管　國際食品獎獲獎茶飲「回甘力」再創職場生存關鍵

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

動作快！網購天天近30款夯品整點開賣　搶到半價入手

攻黑金商機　東森購物首次引進客製化咖啡豆

集結三大藝文團隊65場免費演出　家樂福「揪厝味藝術節」來了

一次爽中「100杯免費飲料」！星巴克夏日闖關連續21天免費玩刮刮卡

【廣編】與眾不同金蘋果系列　展開冒險歡樂旅程

東森自然美必敗入門首選款　近5折get專櫃品質全效保養品

【廣編】厚棒衛生紙一抽搞定　上廁所不怕「金手指」

「十六茶」掀素人創作潮！上班族喝茶寫小說：順便練筆紓壓

【廣編】TOYOTA、Hit Fm攜手　hito流行音樂獎盛大啟動

從菜鳥喝到主管　國際食品獎獲獎茶飲「回甘力」再創職場生存關鍵

最高可省萬元！政府4大補助領完還能減稅　一張圖秒懂不求人

46名綠委護航李進勇人事案　藍委提案把阿扁關回中監

頻拱韓國瑜選2020　王世堅遭酸「錯把天敵當天菜」

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死　獸醫：過程漫長痛苦

「卸16塊狠心肢解」兇嫌與父母不起訴　台大女家屬崩潰：他們一定知情！

補強戰力角逐企聯女壘冠軍　新力旺旺獅找墨日紐選手助陣

兒子極重度腦麻18年　媽媽推他完賽「67場馬拉松」：要像魯夫有打不死的精神

女高中生熬夜拼學測　一覺醒來右臉僵硬竟「面癱」

傳戴資穎奧運後想退休　依瑟儂緊張問本人：你還打這麼好！

出國賞櫻注意！南韓發布全國性日本腦炎警報　濟州島病媒蚊出沒

消費熱門新聞

黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

夏日闖關一次爽中100杯星巴克..

小確幸！超商美式、拿鐵買2送2

超商土司經典口味霸氣歸隊！

有一種身體叫「媽媽覺得你三薄身..

連醫師都曾被誤認！？原來是過敏

火鍋控吃起來！活龍蝦只要588..

小7「8種復仇者聯盟」集點商品..

小7獨家MARVEL復仇者聯盟..

麥當勞大薯限時7週買一送一！

家樂福免費「揪厝味藝術節」來了

星巴克這2天「只有4小時」買1..

高雄買房？他列好處秒轉對方態度

更多熱門

相關新聞

攻黑金　東森購物引進客製化咖啡豆

攻黑金商機，東森購物20年來首次引進，可以自己選擇烘焙度的金杯精品咖啡豆，讓消費者探索出屬於自己咖啡品味。

王令麟：東森自然美將朝醫美發展

王令麟：兩岸攜手打造華人美妝第一品牌

東森自然美必敗的入門首選款

杜絕仿冒品　川普簽打假備忘錄

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面