呱呱包可寄份！頂呱呱進駐樂天Pickup　一次買全台門市都能換

▲樂天Pickup攜手頂呱呱全台門市，提供線上訂券、線下兌換，且一次可購入多份，再分次多地領取。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不只買咖啡能寄杯，買頂呱呱也能寄「份」，樂天Pickup攜手頂呱呱，主打一次買多份，能分次在全台門市兌換，開幕期間，呱呱包、雞塊等人氣商品享9折，Super Sale檔期則有限量5折特價品。吃喝商機潛力大，其他網購業者也都在搶這塊大餅，17Life祭出飲品類商品24H到貨下殺0毛利活動，Uber Eats增設北市早餐外送時段，好吃市集則是公布站上春季熱銷甜點排行榜。

樂天市場攜頂呱呱加入樂天Pickup電子票券服務，主打線上通路優勢，可以一次買分次領，或是和親朋好友分享好康及美味。為慶祝頂呱呱Pickup店開幕，人氣商品祭出9折優惠，例如一次買10張「呱呱包」電子票券，原價550元、特價490元，而即日起至5/31消費滿200元贈樂天點數50點之外，4/8 Super Sale期間將推出整點特賣商品限量5折，同時樂天市場會員於頂呱呱Pickup店內消費，至4/30止，全站消費滿3,000元，點數回饋10%，刷指定信用卡再加碼樂天超級點數最高5%回饋。

▲樂天市場將於4/8 Super Sale期間推出頂呱呱熱賣商品限量5折。 （圖／樂天市場提供）

生活電商17Life搶攻「飲商機」，即日起至4/12止，祭出飲品類商品24H到貨下殺0毛利活動，包括義美100%台灣生乳保久乳6折回饋價423元、illy掛耳咖啡包深烘焙挑戰市場最低價，使用折價券後平均每包只要25元，除了下殺折扣促銷，活動還有千元回購折價券大放送，APP任兩筆消費滿888元再加碼抽掃地機器人。

▲illy掛耳咖啡包深烘焙34入組，原價1360元， 結帳使用折價券， 平均每包只要25元。（圖／17Life提供）

網購美食甜點市場連年成長，好吃市集觀察站上數據指出，去年站上整體甜點銷量年成長超過1.4倍，而在2019年春季熱銷甜點排行榜中，發現因年節零食大宗採購，挹注春季甜點商品銷量較前季同期成長超過1成，尤其具有傳統特色的漢餅仍是許多人鍾愛的經典好滋味，使鳳凰酥、鳳梨酥聲勢喊漲，拿下春季冠軍甜點寶座的「板橋小潘鳳凰酥禮盒」，就以濃郁奶香搭配鳳梨與蛋黃餡料，鹹甜滋味層次分明，禮盒包裝送禮自用兩相宜，在今年年貨檔期平均每周賣出近20,000個。

Uber Eats再提升美食外送服務，針對台北市大安、松山、中正、信義以及中山五大商辦與住宅地區，增設早上7點至10點早餐外送時段，首波上線破百間精選餐廳、涵蓋13種餐點類別，從各式異國早餐到燒餅豆漿、手搖茶飲、咖啡輕食，甚至漢堡、飯類全都有，此外也將全台宵夜點餐時段延長至午夜12點，讓早鳥與夜貓族一次滿足。