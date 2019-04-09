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六條健走路線揪市民健走　新竹市募集300萬步

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▲「揪你健走GO健康」系列活動共計6場次。（圖／新竹市政府提供）

▲「揪你健走GO健康」系列活動共計6場次。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提倡動態生活，培養市民從事規律的運動並打造成健康的步行城市，新竹市衛生局將於春暖花開時節4月至6月辦理「揪你健走GO健康」系列活動共計6場次，每場次邀集上百市民共同踏上萬步之旅，走遍竹市各個知名步道如十八尖山、高峰植物園、南寮貝殼公園、槺榔健走步道等，享受自然好景更養成規律運動好習慣，預計募集健走步數達300萬步，竹市衛生局表示，戶外健走除增加身體活動機會外更能增加家庭的凝聚力，邀請大家一起共襄盛舉。

為鼓勵民眾能踴躍報名參加並持續健走，衛生局為市民精心規劃了6條路線健走行，有十八尖山、高峰植物園、景觀大道步道、竹香北路步道、南寮貝殼公園、槺榔健走步道，都是景觀優美、令人心曠神怡好所在，還加碼推出集點送好禮及抽獎活動，每參加1場健走即可集點1點，集滿2點約已步行萬步以上，即可兌換精美禮品1份及抽獎券1張，將於7月份抽出千元禮券得獎者，邀請您厝邊頭尾相揪作伙來走一走、動一動賞景又顧健康。

健走GO健康首場將於4月13日上午八時舉行，起點從十八尖山的自來水旁停車場開始，沿途除可欣賞盛開杜鵑花、茶梅、南美朱槿等不同花卉盛開的美景外，還可達到每日運動量，歡迎市民相揪親朋好友一起來健走集點拿好康。活動相關訊息可上衛生局(所)網站查詢或電洽三區衛生所。

林智堅市長表示，為了提供市民舒適與健身的公共空間，市府持續推動步行城市，除了衛生局規劃六條路線，市區內還有許多適合散步運動的綠廊，如4公里新竹之森，護城河連接至北大公園、文化公園、東大飛行公園、新竹綠園道等，沿線包含公園、綠地及水圳藍綠帶，提供更多民眾透過步行來達到運動效果，並且更能深入認識這座城市，鼓勵市民善用在地現有環境，把走路融入日常生活，養成動態健康生活。

衛生局指出，國人常見的四大慢性病包括糖尿病、高血壓、癌症及慢性呼吸道疾病，致病原因主要因不健康飲食、缺乏運動、吸菸及飲酒並列為四大危險因子，改善方式包括：建議成年人每週必須從事150分鐘以上的中度身體活動(如登山健走)，可降低肥胖、減少糖尿病、心臟病及癌症風險，而兒童及青少年則每週至少應累積達到420分鐘以上的中度身體活動。

此外，依據全球失智症報告指出，平均每3秒就新增一名失智症患者，建議平時可多增加大腦保護因子(多運動、多動腦、多社會參與、均衡飲食、維持適當體重)，能降低罹患失智症的風險。

衛生局吳昭軍局長表示，「健走」是被世界衛生組織稱之為最完美的運動，不但沒有年齡限制，還能隨時隨地進行，如能持之以恆，讓身心舒展對身體健康有莫大的幫助。依據國民健康署資料，新竹市107年18歲以上成人運動盛行率達73.7%，高於全國的70.6%，為提升本市運動盛行率，持續辦理健走系列活動，鼓勵市民能維持規律運動的好習慣，共同營造健康生活環境。

也提醒民眾健走時只要穿著輕便服裝、運動鞋，記得「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」口訣，即可將健走融入生活，並將國民健康署「我的餐盤」均衡飲食圖像及口訣運用於日常生活三餐中，落實「健康飲食」與「身體活動」的健康生活習慣，是預防慢性疾病最好的方法，更有助於遠離肥胖及疾病的威脅。

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關鍵字：新竹市衛生局, 新竹市健走

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