爺奶的幸福樂園　竹市長照服務獲國際獎肯定

▲「到宅沐浴車」，將組合盥洗設備搬進失能長輩家中。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長期照顧透過資源整合，提供到宅沐浴車、長者營養餐飲、交通接送等貼心服務，獲西太平洋健康城市聯盟（簡稱AFHC）頒發創新發展獎，新竹市衛生局表示，市府106年起成立專責單位衛生局長期照顧科，盼打造「爺奶的幸福樂園」，以綿密友善照顧服務網讓長者安心在地老化，本次獲獎不僅為竹市爭光，也藉此呼籲民眾洽詢衛生局，妥善利用各項長照服務資源。

西太平洋健康城市獎是由世界衛生組織（WHO）西太平洋健康城市聯盟舉辦，該聯盟成員主要是來自城市、政府機關、非政府組織、國家機構等組成，聯盟自2003年成立以來每兩年舉辦一次全球會議及評選，每次都吸引國際上許多對國家及城市參與，此屆AFHC創新發展獎項共有5個國家33個城市獲獎，新竹市與台東縣是六都外唯二獲選本獎項的城市。

新竹市衛生局吳昭軍局長指出，長照政策關心每一個有長輩的家庭，好政策的推動能造福更多市民，新竹市長林智堅上任後於106年成立專責單位衛生局長期照顧科，整合長期照顧服務，陸續推動各類照顧服務方案，希望打造一個綿密而友善的長照服務網絡讓長輩在地老化，在最熟悉的人事物環境，受到最友善的服務，本次「爺奶的幸福樂園」參賽獲國際學者專家青睞，亮眼成績給予衛生局同仁士氣鼓舞。

衛生局指出，獲獎的「爺奶的幸福樂園」包含多項長照服務，包括「到宅沐浴車」，將組合盥洗設備搬進失能長輩家中，由專業操作員、護理師及照顧服務員到府服務；「營養餐飲服務」只要是經評估過的失能長者，就能由家屬申請服務，由衛生局合作單位提供365天全年無休的餐飲服務。

「長期照顧交通接送服務」則是衛生局與與計程車業者合作，當條件符合之失能長者有就醫與復健需求就能申請，並依家庭經濟狀況調整收費；「長照出院準備服務」則是與台大、國泰、國軍、南門、馬偕五大醫院合作，將由醫院評估人員協助評估長者需求，當失能長者出院後，銜接長照中心的居家服務、專業服務（包括居家護理及復健）、喘息服務與輔具提供等。

衛生局也藉此宣導，民眾若符合條件積極申請，善加利用資源為長者提供更好照顧，同時呼籲民眾，加強長者預防保健活動，預防保健、活力老化、減緩失能，促進長者健康福祉，提升長者生活品質，歡迎電洽03-5355283(長期照顧專線)或1966，將有專人提供服務。

吳昭軍指出，全球人口老化趨勢急速攀升，伴隨疾病型態慢性化、健康問題複雜化、照護時間長期化，長期照顧需求與日俱增，未來將積極結合民間社會的資源、服務單位及社區的力量，透過建構更完善的長期照顧服務網絡，提升長期照顧需求者與照顧者之生活品質。