守護市民健康　竹市榮獲衛福部保健優等獎

▲新竹市衛生局副局長楊清媚(右三)代表受獎。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局推動菸害防治、衛生保健工作有成，26日獲衛生福利部國民健康署頒發「107年度全國保健業務評核獎項」保健類全國第三組優等獎、戒菸服務第三組第一名、金所獎督導有方獎，香山衛生所也獲得金所獎「健康識能」佳作獎殊榮，由新竹市衛生局副局長楊清媚代表受獎，新竹市長林智堅期勉同仁繼續努力，以三心「熱心、耐心、貼心」守護市民健康未來。

新竹市衛生局及衛生所基層同仁默默耕耘，發揮公共衛生熱誠與堅毅，結合社區伙伴、醫療院所共同努力，要讓幸福城市的市民朋友更健康更幸福。林智堅表示，衛生保健工作做得好，不僅可協助市民遠離疾病威脅，更能促進健康。他期勉同仁持續秉持「沒有最好、只有更好」的為民服務精神，精進衛生政策規劃，推動紮實各項公共衛生工作，打造一座幸福、健康的城市。

楊清媚表示，本市積極透過各項有效的健康策略及業務推動方式，協助民眾健康意識提昇及健康促進。在菸害防制方面，結合轄內58家合約醫療院所積極推廣戒菸服務、辦理績優戒菸門診評比、戒菸達人活動，自105年起逐年增加戒菸衛教人員至今共計419人，供本市戒菸人力運用。本市106年成人吸菸率12.4%（低於全國14.5），107年提供二代戒菸門診服務達3,223人，經由醫事人員勸導戒菸比率達60.5%，戒菸服務成效卓著。

楊清媚表示，本市香山衛生所去年完成搬遷，新廳舍寬敞明亮，所內設施標示清楚，各項軟硬體設施皆符合高齡友善設計標準，另衛生所積極結合社區資源辦理多元健康識能活動，鼓勵民眾力行健康行為、規律運動、均衡營養。另為滿足不同國籍民眾需求，召募、培訓新住民通譯員，共同研發衛生保健創意教材，協助新住民各項婦幼生育保健、預防接種等健康服務，獲得評核委員青睞，榮得全國衛生所健康識能佳作獎。

另為提供市民可近性及便捷的社區健康服務，衛生局結合社區及轄內各大醫院，以社區巡迴方式辦理假日社區健康篩檢活動，並結合職場提供職業婦女到點婦癌篩檢，每年提供約5萬人次服務，篩檢異常個案皆由衛生局(所)公衛護士協助民眾進一步追蹤轉介就醫，協助民眾提早治療，以降低市民疾病嚴重度。為使平日預防不間斷，民眾也可於轄區院所接受免費成人健檢與四癌篩檢服務，定期健檢維護健康。