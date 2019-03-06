寶貝國一女學生　竹市免費子宮頸癌疫苗開打

▲新竹市3/7起啟動國一女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為守護市民健康，讓婦女遠離子宮頸癌威脅，新竹市衛生局6日舉辦記者會，宣布3月7日起啟動國一女生免費子宮頸癌（HPV）疫苗校園巡迴接種服務，預計有2,400人受惠，新竹市長林智堅表示，新竹市已經連續9年自主編列疫苗預算，守護竹市孩子健康，今年第10年首度由中央編列預算，推動「寶貝123， 防癌非難事」，針對全市國「1」女生，巡迴「20」所國中，從今年「3」月起開始施打HPV疫苗，一起為市民健康把關。

新竹市政府今年從3月7日起至11月委由醫療團隊到本市20所國中進行免費子宮頸癌疫苗接種，預計有2,400名國中女生受惠；第一劑於3月施打、第2劑於9月施打，如果家長對子宮頸癌疫苗有任何怡問，可以參考衛福部送給學生的「關懷包」，也可以打到諮詢專線，深入了解疫苗益處與副作用後，再決定接種。

「捍衛市民健康是政府的責任。」林智堅表示，子宮頸癌疫苗對子宮頸癌的防治有效且重要，因此新竹市率先實施該政策，早在民國99年就自行編列預算，每年免費替國一女生施打子宮頸癌疫苗，來照顧孩子的健康，今年很高興中央也加入了這個行列，保障全國孩子健康；他也舉例，過去6分鐘護一生的醫療工作推動很有成效，大幅降低國人罹患子宮頸癌致死率，他相信政府的努力推動，可以讓市民免於病痛之苦。

「寶貝123，防癌非難事。」林智堅表示，身為一個爸爸，如果可以許一個願，他跟多數家長一樣，會毫無懸念的會希望自己的孩子平安健康長大，市府推動疫苗接種，盼協助市民捍衛健康，希望今天透過記者會宣導，讓家長安心、放心地讓孩子施打子宮頸癌疫苗，新竹市政府也為各位準備了手冊跟諮詢專線，為家長解惑，未來會與二十所校長齊心努力，希望逐年提高接種率，降低子宮頸癌對家庭的影響。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師強調，子宮頸癌過去被認為是謎樣疾病，近2、30年被發現與人類乳突病毒有關，後來研發出子宮頸癌疫苗，並在科學上被驗證為有效安全防治子宮頸癌，世界衛生組織也提出，全世界的國家應該把子宮頸癌疫苗列入常規接種，尤其得到子宮頸癌者多為30-40歲的社會中堅女性，一旦罹病對社會與國家是重大損失，呼籲各界重視；他也表示，全國國中女生接種子宮頸癌疫苗是台灣公衛上「跨時代的里程碑」，希望大家一起支持這個政策，讓台灣民眾更健康。

三民國中家長會常務委員謝德貴表示，新竹市早就開始推動子宮頸癌疫苗接種的政策，他自己有兩個女兒，因子宮頸癌疫苗早打早預防的特性，其女兒在9歲時就已自費施打，當時的二價疫苗價格高，三劑近萬元，而近日國中女生不僅可以免費施打，且只須施打兩劑，效果與三劑相同，這個政策是德政，他呼籲家長們多多了解施打的益處，提高普遍接種率，這是全國可以努力的目標。

「盼根除子宮頸癌的威脅。」新竹市政府衛生局長吳昭軍指出，近年衛教進步，此次HPV疫苗全面施打政策，已於本市20所國中校園辦理巡迴衛教宣導，也為每位學生準備了關懷包，關懷包內有致學生家長的一封信、HPV疫苗衛教手冊及接種等說明，家長與接種者可先了解疫苗益處、副作用後，再決定是否接種，且設有24小時免費諮詢專線0800-88-3513（寶貝，守護一生），家長在孩子接種疫苗前或接種後，若有任何疑問都可隨時諮詢，密切掌控施打狀況。

吳昭軍也提醒，依據衛生福利部統計台灣每年約有1,500人罹患子宮頸癌，106年本市每10萬人中約有5.4人死於子宮頸癌，佔本市女性癌症主要死因第8位，有鑑於癌症對民眾健康的威脅，加上子宮頸癌病變前不容易察覺，如果要遠離威脅，最好在12、13歲就施打，且HPV疫苗提供的保護力非100％，鼓勵市民透過「接種子宮頸癌疫苗」、「安全性行為」及「定期子宮頸抹片檢查」三大防線篩檢及預防，遠離子宮頸癌威脅。

衛生局表示，30歲以上女性市民們平日可到住家附近的衛生所做篩檢，參加民眾皆有精美宣導品可領取，還能參加「做篩檢、顧健康、抽萬金」活動，有1萬元大獎與多項豐富獎項，活動將至11月15日止；如有疑問請洽詢衛生局國民健康科官小姐03-5355191#328、三區衛生所（東區 03-5236158，北區03-5353969，香山03-5388109)。