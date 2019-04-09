王金平臉書PO「我有一個夢」　網友酸：應該是白日夢

▲王金平。（圖／記者陳玉攝）



政治中心／綜合報導

已表態投入國民黨內總統初選的前立法院長王金平，日前對黨欲徵召高雄市長韓國瑜參選2020表示不滿，不少藍營人士呼籲黨主席吳敦義應出面協調王金平。而王金平9日於臉書表示，「我有一個夢，一個讓國人和諧共榮的夢」，竟遭網友狠酸「應該是白日夢」，認為王金平「選到底就是撕裂國民黨」。

國民黨內日前傳出擬以「徵召」、「特邀」方式，讓高雄市長韓國瑜參選2020，引發王金平不滿，使得不少藍營人士出面呼籲吳敦義應主動出面協調，不料「吳王會」、「吳朱會」皆破局。王金平9日也對吳敦義喊話，希望吳敦義先表態是否選總統，如果選，就可以跟其他有意參選者直接見面；若不選，以黨主席身份要求見面，也一定樂意配合。

而王金平今更換臉書封面照，並寫下「我有一個夢，一個讓國人和諧共榮的夢，團結台灣，選前不撕裂，選後不分裂，護持這片土地，把我畢生的努力回歸眾生」，卻遭網友反酸「應該是白日夢」、「王金平院長選到底就是撕裂國民黨」、「別再害國民黨了...唯一支持的就是韓國瑜...」。

面對網友留言批評，王金平也高EQ回應，「我們都支持韓市長的決定，謝謝鄉親提醒」、「感謝鄉親支持，我們都尊重」、「我們都說築夢踏實」。