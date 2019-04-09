「大陸買粉專」扯韓國瑜！網踢爆幕後藏鏡人...結果他反被抓包是黨工

▲網友爆卦，大陸瘋狂收購台灣粉專。（圖／翻攝自PTT）



地方中心／綜合報導

ID「ken4645」在PTT爆卦指出，最近許多粉專管理員都收到美女假帳號私訊購買粉專，原先以為是騙人的，沒想到竟真的收到錢，且據金流來源竟是「南農中心」；但該說法遭到執行長否認，並且提告。後來ID「a5378623」網友反蒐證質疑「ken4645」根本是帶風向，再度引發網友論戰。

「ken4645」日前貼文指出，大陸網軍大批收購台灣臉書，甚至直指金流源於與高雄市長韓國瑜有高度相關的南農中心；他質疑，「怎麼這麼剛好，韓國瑜去大陸賣完水果，大陸就全面動員收購台灣粉專？怎麼這麼剛好，大陸人買粉專的錢是從南農中心的戶頭轉帳的？」

不過「a5378623」發現「ken4645」2012年9月還是家鄉桃園的中原資管新生，那時候的他是個享受遊戲，樂於在網路和大家同樂的孩子，但是好景不常，「ken4645」的人生在2017年底發生了劇烈的變化，從發文紀錄可以看到2018年是個明顯的分水嶺。

「a5378623」指出，用「爆文警示器」去查會發現，「ken4645」的文章下面會有許多「相同帳號用相同順序」的連續推文。他揶揄，「不知道你是經歷什麼變故，還是交到了許多新朋友呢？不知道你現在還玩暗黑和俠盜嗎？你以前明明是個愛用『~』、『QQ』的孩子，現在怎麼都不用了呢？」

只不過貼文剛出沒多久，其他網友也抓包「a5378623」過去發文IP都與國民黨部相同，似乎是黨工，讓人霧裡看花。網友紛紛留言表示「超專業！說人家買粉專，結果自己最值得懷疑」、「帳號換人用了拉，查一下發文風格就知道是哪個陣營的」、「廠工到底肉粽有多大串」。

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