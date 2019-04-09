韓國瑜換鞋PK桌球國手　莊智淵評「不錯」：可以再加油

▲高雄市長韓國瑜和莊智淵PK桌球。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜上任後力拚觀光，高雄市政府每個月都有不同的觀光代言人，四月代言人由桌球國手莊智淵擔任。高雄市長韓國瑜還特地展現球技，與桌球國手莊智淵一起打桌球，相當有模有樣，韓國瑜透露已經二十幾年沒打過桌球了，而被問到市長運動細胞如何，莊智淵說「還不錯！但還可以再加強」。

▲高雄市長韓國瑜和莊智淵PK桌球。（圖／記者洪靖宜攝）

桌球國手莊智淵擔任高雄市四月觀光代言人，其實因為他是高雄子弟，也要順便推廣高雄市的全中運，因此找來莊智淵，韓國瑜還特替換上球鞋，和莊智淵來場PK賽！韓國瑜打起來頗有架式，兩人尬球技，全場熱烈歡呼。

賽後媒體問莊智淵覺得韓國瑜運動細胞如何？他笑說「還不錯！但還可以再加強，再多練習」，韓國瑜則笑說自己已經二十多年沒打桌球了，聽說市議會有兵乓球桌，下次有機會，再去挑戰看看。

▲韓國瑜換黑布鞋和莊智淵PK桌球。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜表示非常感謝莊智淵來代言高雄，至於未來有沒有可能請到「世界球后」戴資穎來擔任代言人，韓國瑜則說一切都看觀光局安排，觀光局長潘恒旭則透露，五月的觀光代言人，一定會讓大家為之驚喜。