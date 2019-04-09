國民黨代表連署4月全代會徵召韓國瑜　黨中央10個字回應了

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨中央委員徐正文9日召集各縣市黨代表召開記者會，要求黨中央提前至4月舉行臨時全代會，徵召高雄市長韓國瑜角逐2020總統大選。對此，黨中央也以十個字回應，目前總統初選作業正依照相關節奏進行中，是否要召開臨時全國黨代表大會，「需要審慎考量其必要性」。

國民黨中央委員徐正文9日上午召開記者會，發動22縣市黨代表連署，希望黨內太陽們能夠自己搬開石頭，把國民黨的「黨魂」拿出來。

▲國民黨中央委員徐正文。（圖／取自徐正文臉書）

會中，徐正文提出五大訴求，一是加強各縣市黨代表連署、二是透過中央委員連署過半，按黨章第18條第3項規定，召開臨時黨代表大會、三是道德勸說各縣市黨部主委、四是號召高雄市民連署，韓國瑜出來選總統救高雄、五是集結韓粉到中常會遞送陳情書，找中常委提案。

按黨章第十八條規定「全國代表大會開會日期及重要議題，須於兩個月前通告全體黨員。中央委員會認為必要或有直轄市及縣（市）級黨部半數以上請求時，得召集臨時全國代表大會。」

▲韓粉製作Q版上衣。（圖／記者陳玉攝）

面對基層「拱韓」聲浪不斷，國民黨副發言人蕭敬嚴表示，目前總統初選作業正依照相關節奏進行中。作業要點已經擬定可以提報中常會，但因需加強聯繫與溝通工作，因此將提報中常會的時程延後。

他強調，國民黨現階段最重要的政治任務就是2020重返執政。在這個大前提下，國民黨一定會提名最強的總統候選人。相信主席與全黨上下及所有支持者們，都能夠以此目標團結一致，全力以赴。