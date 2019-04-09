　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

居安思危有備無患　台南市全民防衛動員暨災害防救演習登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，空軍第一戰術戰鬥機聯隊及奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，空軍第一戰術戰鬥機聯隊及奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

居安思危，有備無患，面對極端氣候環境變遷嚴峻的挑戰，台南市政府運用「動員、戰綜、災防」三合一會報聯合運作機制，4月11日上午在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，下午在安平區公所進行避難收容處所開設及安億公有停車場及安平運河進行實兵演練。

消防局長李明峯強調，這次演練首次結合台南航空站進行場外重大交通事故空難處置，2014年7月23日晚間7時復興航空在澎湖及2015年2月4日上午10時55分復興航空在基隆河上都發生空難事件之案例。面對突發事件緊急應變處置作為，政府相關機關平時應做好專業技能訓練，養兵千日用在一時，災害發生時，更應加強救災資源的整合及橫向聯繫，以人命救助為優先，透過實兵演練以建立標準作業程序，萬一災害真的發生時，才能迅速應變，妥善處理。

▲台南市政府在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，空軍第一戰術戰鬥機聯隊及奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別各出動1部機場化學泡沫消防車（奧地利ROSENBAUER New Panther6x6）俗稱美洲豹機場化學消防車，最高時速115公里/小時，可蓄水12500公升以上及1500公升泡沫原液，車頂砲塔9000升／分鐘輸出，車前砲塔1600升／分鐘，並設有車底防護噴水系統及高壓水管捲輪；奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，造價新台幣3800萬元，具有三合一功能，一台抵三台（具1台消防車水量、2台泡沫車泡沫量及雲梯車高空射水功能），可360度旋轉，大量能6000升／分，是一般消防車的2倍，是先進科技救災效能的利器。

其次由消防局打火兄弟自行研發利用UAV無人飛機吊掛擴音器及救生圈進行災情宣導及落水救難等，另有企業廠商捐贈膠筏，非常輕便，可進行災民疏散撤離、載送救濟物資或協助運補移動式抽水機油料，還有仁德區公所在地農民支援改裝曳引機後座作為疏散撤離的交通工具，都是本次演習的創新亮點作為，計動員消防61車300人、救生船（水上摩托車）22艘、國軍22車136人、其他單位143車861人等，同時以複合型災害驗證本府各救災單位及各軍、公、民間、事業單位與鄰近縣市等救災機關相互支援能力，有效提升各救災單位搶救應變作為。

▲台南市政府在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，空軍第一戰術戰鬥機聯隊及奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明峯局長表示，空難事件的處置是第一次納入兵棋推演及實兵演練課目，透過民安5號演習驗證動員各機關的效能及應變能力，同時也透過救災資源整合，強化災防告警系統運用（CBS），達到溝通協調合作的目標，演習兼具社會教育功能，提升全民防災認知，最終目的就是要保障市民生命及財產安全。

2019年防汛期即將來臨，經由演習再次檢視市政府防救災團隊對各項防災整備工作是否完備，及驗證團隊間的整合協調及緊急應變措施，意義深遠。同時結合NGO組織及社會慈善團體力量，持續推動各項教育訓練、防災整備和應變作為，以提升社區民眾自主防災意識，才能將災害損失降至最低，並透過兵棋推演及實兵演練，驗證台南市全民防衛動員效能，營造台南市成為宜居、幸福、永續發展的城市。

ET快訊
快訊／鼓勵「蔡賴配」？蔡英文：黨進入競爭大選沒贏過
全家超狂！郵局便利包24hrs可寄「店到宅」　比店到店更便宜
《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」　無碼全播出
果粉快更新！LINE對話「截圖新招」4步驟　超長對話也可以
獨／跨出台北！觀光局長：米其林指南有望插旗「4縣市」

關鍵字：台南市,全民防衛,災害,防救演習

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

引擎冒煙「差點沒嚇死」　港龍乘客：剛起飛就感受不正常晃動

別回頭看！象山「微胖風衣搶匪」持刀搶情侶　警調監視器追凶

朱立倫「早就想來跟媽祖遶境」　熱情信徒爭相合照喊「總統好」

「不就是要錢」麥寮人年領六輕7200元遭酸　在地人怒：癌症病房兩天就超過

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾隨舔腳趾嚇傻...只能讓他舔

救火水線爆裂！消防員「蹲下用手堵噴泉」　場主：都燒光了

嘉義縣市交界處大排惡臭30年　第五河川局允諾年底改善

居安思危有備無患　台南市全民防衛動員暨災害防救演習登場

台版「美國隊長」　打擊聚眾滋事不手軟

嘉義市光路里百年傳統高空盪鞦韆　比膽量也比體力

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

華晨宇超走心版《白天不懂夜的黑》　美聲飆唱間奏太震撼！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

嘉義縣市交界處大排惡臭30年　第五河川局允諾年底改善

居安思危有備無患　台南市全民防衛動員暨災害防救演習登場

台版「美國隊長」　打擊聚眾滋事不手軟

嘉義市光路里百年傳統高空盪鞦韆　比膽量也比體力

嘉義市108年度市長盃地面高爾夫球錦標賽　27隊320人參賽

黃敏惠推動公共運輸　增班延駛西區劉厝社區

翁章梁送愛安仁家園　陪遺孤孩童過兒童節

嘉義市運動會開幕　黃敏惠：體育背後就是人潮與商機

嘉義大林萬國戲院打造百老匯場景　影歌劇登場

嘉楠風華酒店「封街寫生趴」　第一名全家可免費住宿

最高可省萬元！政府4大補助領完還能減稅　一張圖秒懂不求人

46名綠委護航李進勇人事案　藍委提案把阿扁關回中監

頻拱韓國瑜選2020　王世堅遭酸「錯把天敵當天菜」

汪關運輸籠「棄深山」脫水餓死　獸醫：過程漫長痛苦

「卸16塊狠心肢解」兇嫌與父母不起訴　台大女家屬崩潰：他們一定知情！

補強戰力角逐企聯女壘冠軍　新力旺旺獅找墨日紐選手助陣

兒子極重度腦麻18年　媽媽推他完賽「67場馬拉松」：要像魯夫有打不死的精神

女高中生熬夜拼學測　一覺醒來右臉僵硬竟「面癱」

傳戴資穎奧運後想退休　依瑟儂緊張問本人：你還打這麼好！

出國賞櫻注意！南韓發布全國性日本腦炎警報　濟州島病媒蚊出沒

地方熱門新聞

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者..

標哥被推巴頭真相　讓身障者鑽神..

臉書「桃園人」　版主：有人要百..

嘉楠風華酒店封街寫生趴　第一名..

影／港龍機右引擎起火　飛回小港..

大甲媽到彰化　身障兒小琪高興得..

顏純左提出解決溪北人口老化照顧..

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

石虎太多才被撞死　韓茂賢回應了

台版美國隊長　打擊聚眾滋事不手..

白沙屯媽祖起駕　5萬信眾跟隨

花蓮畜牧糞尿資源化處理　全國第..

拒一國兩制險爆插曲　大叔爆氣問..

桃園流感疫苗　市民月底前免費接..

更多熱門

相關新聞

即／南市民宅火警　加蓋鐵厝起火

台南市學甲區華宗路民宅7日下午發生火警，4樓加蓋鐵厝起火冒濃煙，消防局出動學甲等四個消防隊10車23人前往搶救，火勢於20分鐘內撲滅，無人員傷亡，但有延燒兩戶鄰宅，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

火場二樓「轟」一聲　南市火警延燒5店面

即／台南市鬧市火警　濃煙駭人「整棟大樓不見」

滿車玩偶加碼送！　台南市燈會帶來歡樂

台南市警局長帶頭再出擊　展現執法決心

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

快訊／大甲媽遶境嚴重衝突　記者被打爆

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講好嗎

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：不放棄懇求正義

他領中國身分證　台灣戶籍被廢了

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面