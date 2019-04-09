居安思危有備無患　台南市全民防衛動員暨災害防救演習登場

▲台南市政府在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，空軍第一戰術戰鬥機聯隊及奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

居安思危，有備無患，面對極端氣候環境變遷嚴峻的挑戰，台南市政府運用「動員、戰綜、災防」三合一會報聯合運作機制，4月11日上午在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，下午在安平區公所進行避難收容處所開設及安億公有停車場及安平運河進行實兵演練。

消防局長李明峯強調，這次演練首次結合台南航空站進行場外重大交通事故空難處置，2014年7月23日晚間7時復興航空在澎湖及2015年2月4日上午10時55分復興航空在基隆河上都發生空難事件之案例。面對突發事件緊急應變處置作為，政府相關機關平時應做好專業技能訓練，養兵千日用在一時，災害發生時，更應加強救災資源的整合及橫向聯繫，以人命救助為優先，透過實兵演練以建立標準作業程序，萬一災害真的發生時，才能迅速應變，妥善處理。

台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別各出動1部機場化學泡沫消防車（奧地利ROSENBAUER New Panther6x6）俗稱美洲豹機場化學消防車，最高時速115公里/小時，可蓄水12500公升以上及1500公升泡沫原液，車頂砲塔9000升／分鐘輸出，車前砲塔1600升／分鐘，並設有車底防護噴水系統及高壓水管捲輪；奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，造價新台幣3800萬元，具有三合一功能，一台抵三台（具1台消防車水量、2台泡沫車泡沫量及雲梯車高空射水功能），可360度旋轉，大量能6000升／分，是一般消防車的2倍，是先進科技救災效能的利器。

其次由消防局打火兄弟自行研發利用UAV無人飛機吊掛擴音器及救生圈進行災情宣導及落水救難等，另有企業廠商捐贈膠筏，非常輕便，可進行災民疏散撤離、載送救濟物資或協助運補移動式抽水機油料，還有仁德區公所在地農民支援改裝曳引機後座作為疏散撤離的交通工具，都是本次演習的創新亮點作為，計動員消防61車300人、救生船（水上摩托車）22艘、國軍22車136人、其他單位143車861人等，同時以複合型災害驗證本府各救災單位及各軍、公、民間、事業單位與鄰近縣市等救災機關相互支援能力，有效提升各救災單位搶救應變作為。

李明峯局長表示，空難事件的處置是第一次納入兵棋推演及實兵演練課目，透過民安5號演習驗證動員各機關的效能及應變能力，同時也透過救災資源整合，強化災防告警系統運用（CBS），達到溝通協調合作的目標，演習兼具社會教育功能，提升全民防災認知，最終目的就是要保障市民生命及財產安全。

2019年防汛期即將來臨，經由演習再次檢視市政府防救災團隊對各項防災整備工作是否完備，及驗證團隊間的整合協調及緊急應變措施，意義深遠。同時結合NGO組織及社會慈善團體力量，持續推動各項教育訓練、防災整備和應變作為，以提升社區民眾自主防災意識，才能將災害損失降至最低，並透過兵棋推演及實兵演練，驗證台南市全民防衛動員效能，營造台南市成為宜居、幸福、永續發展的城市。