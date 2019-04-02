滿車玩偶加碼送！　台南市燈會帶來溫暖與歡樂

▲台南市議會準備滿車玩偶加碼送，郭信良議長歡迎市民朋友親子來參觀台南市議會小小台灣燈會燈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會小小台灣燈會開展以來，受到民眾熱烈支持，為了感謝市民鄉親，到4月7日為止，每天晚上都有摸彩送好禮的活動，每日禮品近1百份，市價總值超過10萬元，2日議長郭信良宣布，即日起每天還將加碼送玩偶。

市議會已經準備了整車的玩偶，作為學生組摸彩的獎項，要讓孩子們開心度過兒童節連續假期。議長郭信良說，每日摸彩分為成人組和學生組，成人組的禮品為43吋電視及家電產品等，學生組的禮品為腳踏車、泰迪熊玩偶及文具用品。

郭信良透露，每日抽學生組獎項的時候，他都覺得壓力很大，因為很多小朋友都緊盯著他，希望他再加碼送玩偶，沒抽中的孩子往往都失望地哭了，實在讓人很捨不得。兒童節將屆，市議會準備許多玩偶，作為學生組的加碼禮品，歡迎家長多帶孩子一起來看花燈，把好禮帶回家。

除了讓孩童們逛燈會能得到歡樂，市議會燈會更是老少咸宜。議長郭信良說，議會越來越親民，而且越來越美麗。除了燈會及相關活動，議會周邊環境加入了台灣造型的七彩植栽，共計4千多株的植栽，在議會員工同心協力下，兩天內就布置好，大家都嘖嘖稱奇。市議會大廳也放置了大型的蝴蝶蘭花藝，讓民眾一走進議會就眼前為之一亮。

議長郭信良表示，議會廣場兩旁的水池邊現在放置了充氣的經典泰迪熊，成了民眾逛燈會必拍的景點，但是水池本身也有看頭。水池中除了有台灣原生種的青蛙，還有虱目魚及蓮花，以後民眾來散步時，可以賞花聽蛙鳴。議長郭信良期許市議會成為親子出遊、增進家庭和諧的好地方，歡迎民眾親子多多前來。