火場二樓「轟」一聲　台南市鬧區火警延燒5店面

記者林悅／台南報導

台南市中西區中山路鬧區大樓一間店面7日上午10時56分發生火警，現場冒出大量濃煙，整個街道變成一片霧茫茫，甚至伸手不見五指，台南市消防局出動七大、公園、中正、和緯、南門及東門等消防分隊33部各式消防車、70多人前往搶救，火勢歷時1時30分撲滅，延燒5間鄰宅，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南市中西區中山路鬧區大樓店面發生火警，現場冒出大量濃煙，台南市消防局出動33多部各式消防車70多人前往搶救中。（圖／記者林悅攝，下同）



台南市消防局119勤務中心於4月7日上午10時56分許據報，位於台南市鬧區 中西區中山路一家超商門市冒煙，119派遣七大、公園、中正、和緯、南門及東門等單位，共計派遣包括雲梯車在內近33部各式消防車及人員70多人前往搶救，中正車組首先到場，發現火場二樓冒出大量濃煙，並冒出大火，且濃煙很大，整個街道都變成一片霧茫茫，嚴重時到伸手不見五指程度，十分驚悚駭人。

消防人員到場馬上進行多水線同時射水搶救，並布防水線防止火勢擴大釀災，但濃煙不斷的冒出，現場充滿刺鼻的燒焦味，令現場民眾紛紛走避，警方也在場進行交管，防止人車進入以免發生危噞。

在消防人員員全力搶救及疏散民眾下，到上午11時47分火勢控制，中午12時30分許撲滅，目前進行殘火處理中，初步調查沒有人員受困或傷亡。惟現場有民眾表示，火警發生時有聽到火場二樓有「轟」一聲，就起火了。據初步勘查，現場為一樓RC構造建築物，二樓為鐵皮構造，目前延燒5間，有超市、飲料店、鞋店、髮廊、遊覽車出租公司…，詳細起火原因及財物損失待消防局進一步鑑識調查釐清中。