　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

英國新版護照先「脫」了！歐盟字樣消失　網嚇壞：還沒脫歐耶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

在英國要求脫歐期限延至6月30日之際，政府在3月30日發行的新版護照，但一名女網友卻發現，護照封面原有的「European Union」（歐洲聯盟）字樣已經消失，讓她感到相當震驚。

根據女網友芭蓉（Susan Hindle Barone）5日推文，新護照封面最上方的「European Union」（歐洲聯盟）已被拿掉。她提到，「我非常驚訝，我們到現在都還是歐盟成員國，我很震驚他們會在還沒脫歐的時候，就做出如此改變。」其他網友看到紛紛表示，「英國還是歐盟成員國耶」、「我要等藍色那一本，我不急著去別的地方」。

事實上，英國政府當初預期會順利在3月29日脫歐，所以才會改變把護照的「European Union」拿掉，且此一決定早在2017年就已公布。此外，由於當前的舊護照仍有庫存，民眾還是有可能會拿到有歐盟字樣的護照。對此，英國內政部發言人提到，「對於英國人民來說，無論護照封面有沒有歐盟字樣，都沒有任何區別，在使用上同樣有效。」

英國今年底將發行另一版本的新護照，設計類似於加入歐盟前的深藍色護照；據瞭解，現階段過渡時期所發放的護照封面沿用酒紅色封皮的原因，是因為廠商合約簽到2019年10月的關係。

ET快訊
甜美妹長菜花崩潰：我是處女！女醫逼說實話「得知遭遇」自責爆
這6種照片別PO社群軟體！「比YA」等於公開個資
新竹男遭割喉！消防員CPR搶救　無線電突傳氣音「謝謝」…過世

關鍵字：脫歐,英國護照,歐盟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

2歲童不能走…高中生幫改造電動玩具車！　他燦笑衝向自由

民眾窮到吃不起泡菜！金正恩下令建泡菜工廠　銷量不到產量一半

財產搞定先來一杯！全球首富的「庶民日常」…貝佐斯排隊買180元台灣珍奶

高材生揪老婆遊世界　回家化身惡魔「利器捅爛愛人頭顱」

英國新版護照先「脫」了！歐盟字樣消失　網嚇壞：還沒脫歐耶

勇敢做自己！37歲男經理自認是「狗」　 愛穿狗裝、用狗碗吃飯

車站男廁丟33罐空藥瓶！　網查「大量服用如興奮劑」：像看見社會黑暗

首次點名他國軍隊！　白宮下周宣布：伊朗革命衛隊是恐怖組織

恐怖工安意外！起重機駕駛高空91.4公尺處...遭「鋼纜斷臂」

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

2歲童不能走…高中生幫改造電動玩具車！　他燦笑衝向自由

民眾窮到吃不起泡菜！金正恩下令建泡菜工廠　銷量不到產量一半

財產搞定先來一杯！全球首富的「庶民日常」…貝佐斯排隊買180元台灣珍奶

高材生揪老婆遊世界　回家化身惡魔「利器捅爛愛人頭顱」

英國新版護照先「脫」了！歐盟字樣消失　網嚇壞：還沒脫歐耶

勇敢做自己！37歲男經理自認是「狗」　 愛穿狗裝、用狗碗吃飯

車站男廁丟33罐空藥瓶！　網查「大量服用如興奮劑」：像看見社會黑暗

首次點名他國軍隊！　白宮下周宣布：伊朗革命衛隊是恐怖組織

恐怖工安意外！起重機駕駛高空91.4公尺處...遭「鋼纜斷臂」

獨／韓國瑜參選2020總統大選？　韓幕僚這麽說...

女子吃天婦羅「剝掉麵衣」！老闆怒趕客：侮辱我們店家

不斷更新／艾迪頓、尼克斯誰先找回手感？　象、猿先發名單

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

中職／自打球受傷停機1個月　林立6日重返一軍

神準柯瑞狂飆40分　勇士驚險制伏騎士末節大反撲

中職／單場3次失誤不專注　郭阜林氣自己猶豫

教士大物生涯第2轟出爐　相隔20年塔提斯父子檔紅雀開幕戰開轟

2歲童不能走…高中生幫改造電動玩具車！　他燦笑衝向自由

這！就是美女／淤泥檔不住曲線身材　Abby開衩顯露仙氣

國際熱門新聞

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

長腿熟女接海外廣告　竟慘被遣返

78%犯罪者自白！這6種照片別..

川普求美中貿易協定　暫緩對台軍..

大學影響力排名　慈濟全台第一

大揭密！AV女優下海前「履歷」..

詭！夫妻到親戚家捻香　么兒「吊..

全球首隻人工授精美洲虎　出生2..

1件1萬2！名牌推「牛仔內褲」..

與雙胞胎男生女　DNA太接近找..

富士山頂是他的…日政府每年花大..

出院才5天！精神分裂女推人下鐵..

2青少年好心跳水救狗　雙雙觸電..

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

更多熱門

相關新聞

梅伊致函歐盟　要求脫歐延至6/30

英國脫歐僵局迄今尚未，首相梅伊（Theresa May）5日致函歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），要求把脫歐期限延後自本月12日至6月30日。但根據歐洲方面的消息，圖斯克正考慮把英國押後脫歐的限期延後一年，此案預計會在10日的歐盟峰會中提出。

英國無協議脫歐仍能「免簽赴歐」

英國會擋下無協議脫歐！要求再延長期限

梅伊：將尋求再延長脫歐期限

歐盟規定2022年新車加裝限速裝置

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

最萌寶寶誕生！胡婷婷秘產混血兒長大帥炸

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

家中神壇供水消失　她灑香灰驚見怪異

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！

遊撒哈拉遇大雪　行程被取消旅行社判賠

婆婆每年「4次紅包+2次旅遊」超疼媳婦

第一線攔截共機！拚命飛官霸氣回4字

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面