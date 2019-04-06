英國新版護照先「脫」了！歐盟字樣消失　網嚇壞：還沒脫歐耶

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) April 5, 2019

國際中心／綜合報導

在英國要求脫歐期限延至6月30日之際，政府在3月30日發行的新版護照，但一名女網友卻發現，護照封面原有的「European Union」（歐洲聯盟）字樣已經消失，讓她感到相當震驚。

根據女網友芭蓉（Susan Hindle Barone）5日推文，新護照封面最上方的「European Union」（歐洲聯盟）已被拿掉。她提到，「我非常驚訝，我們到現在都還是歐盟成員國，我很震驚他們會在還沒脫歐的時候，就做出如此改變。」其他網友看到紛紛表示，「英國還是歐盟成員國耶」、「我要等藍色那一本，我不急著去別的地方」。

事實上，英國政府當初預期會順利在3月29日脫歐，所以才會改變把護照的「European Union」拿掉，且此一決定早在2017年就已公布。此外，由於當前的舊護照仍有庫存，民眾還是有可能會拿到有歐盟字樣的護照。對此，英國內政部發言人提到，「對於英國人民來說，無論護照封面有沒有歐盟字樣，都沒有任何區別，在使用上同樣有效。」

英國今年底將發行另一版本的新護照，設計類似於加入歐盟前的深藍色護照；據瞭解，現階段過渡時期所發放的護照封面沿用酒紅色封皮的原因，是因為廠商合約簽到2019年10月的關係。