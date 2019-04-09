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魏筠為邵子平抱屈　陳明通上臉書回應：棄陸戶籍就有解

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▲▼邵子平因戶籍問題計劃提起行政訴訟，引發輿論批評，對此魏筠（左）9日在臉書發文為他抱不平。。（圖／翻攝自魏筠臉書）

▲▼邵子平因戶籍問題計劃提起行政訴訟，引發輿論批評，對此魏筠（左）9日在臉書發文為他抱不平。（圖／翻攝自魏筠臉書）


記者陳政錄／台北報導

前台灣法學專家邵子平因取得中國身分證，遭台灣內政部廢止戶籍，正籌備返台提起行政訴訟，對此白色恐怖受難者魏廷朝的女兒魏筠凌晨以「好友之女」身分為邵抱不平，表示不忍輿論「標題殺人」將邵比作另一個黃安。

對於魏筠的發聲，今天上午大陸委員會主委陳明通親自在她的臉書貼文下回應，直言「這件事不難解，也不需要打官司」，指出只要放棄大陸地區戶籍或放棄持有大陸地區護照，即可向內政部申請恢復原來身分。

▲▼邵子平因戶籍問題計劃提起行政訴訟，引發輿論批評，對此魏筠（左）9日在臉書發文為他抱不平。。（圖／翻攝自魏筠臉書）

▲陸委會主委陳明通以個人臉書帳號回應。（圖／翻攝自魏筠臉書）

魏筠2018年曾獲民進黨提民參選桃園市議員，是白色恐怖受難者魏廷朝的女兒。她在臉書上貼出與邵子平的合照，表示邵是父親生前最好的朋友，認為告官的驚人之舉也許偏激，但不忍輿論「標題殺人」，認為邵是另一個黃安。她強調，「他（邵子平）告官訴訟可能會輸，但訴訟權是憲法權利，這是不爭的事實」。

魏筠指出，邵伯的國籍問題是「時代的悲劇」，當年中美斷交後繼續留在聯合國，後因在美聲援謝聰敏、魏廷朝、李敖等人，成為黑名單無法回台，「後來他選擇投共，否則他又能去哪裡，國民黨也不讓他回台?」

魏筠承認，邵子平是統派沒錯，但是他熱愛民主自由，他希望中國大陸也有一天能夠真正民主。指出「邵伯伯從來不會批評好友的台獨思想，自由人權才是重點」。強調也許他（邵子平）所要求的權力不可以，但是有訴訟權可以提告，也不等於人品是否低劣。

▲▼邵子平大起底！遭廢台籍「健保退休金全飛了」告違憲　內政部主動反擊。（圖／翻攝微博）

▲據香港《明報》報導，邵子平認為，台灣取消自己的戶籍，違反台灣《憲法》，嚴重損害他的經濟利益，以及踐踏政治權利。（圖／翻攝微博）

對此陳明通今天上以個人臉書帳號，回應魏筠的發文指出，這件事不難解，也不需要打官司。

陳明通表示，依《兩岸人民關係條例》第 9-2 條規定，喪失臺灣地區人民身分者，嗣後註銷大陸地區戶籍或放棄持用大陸地區護照，得向內政部申請許可回復臺灣地區人民身分，並返回台灣地區定居。

也就是說，若出具放棄大陸護照、註銷大陸戶籍的證明文件，就可以向內政部申請許可恢復原來的身份。

▲▼大陸委員會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會主任委員陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

邵子平1996年從聯合國人力資源與法規部門退休後，2003年定居北京，去年12月獲得南京當地戶籍，並獲發中國身分證，導致內政部移民署今年3月依法廢止他的台灣戶籍。

據香港《明報》報導，邵子平認為，台灣取消自己的戶籍，違反台灣《憲法》，嚴重損害他的經濟利益，以及踐踏政治權利，「我有台灣戶籍幾十年了！註銷我在台灣的戶籍，我健保、退休金都不能領！最重要的是，我依法應享有的選舉權、罷免權等政治權益都沒了！」

魏筠臉書

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關鍵字：邵子平,中國,身分證,陸委會,陳明通

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