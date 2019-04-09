快訊／不只邵子平！國人在大陸設籍者廢止台灣戶籍累計770人

▲邵子平。（圖／翻攝微博）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣法學專家邵子平因取得中國大陸身分證，收到內政部移民署的公函通知「廢止邵先生在台灣地區之戶籍」，邵子平不滿健保和退休金都不能領，揚言返台提出行政訴訟，要告內政部移民署和移民署長邱豐光。內政部統計，截至今年2月28日止，國人在中國大陸設籍經廢止台灣戶籍登記人數累計共770人。

移民署副署長鐘景琨9日解釋，依據兩岸條例，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違反者，喪失臺灣地區人民身分，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記。

鐘景琨指出，我國是民主法治國家，倘人民不服行政處分可依法提起行政救濟，「當事人不能同時擁有台灣戶籍跟大陸戶籍，邵子平如果要回復台灣地區人民身分，可檢具經財團法人海峽交流基金會驗證註銷大陸地區戶籍及曾在台設有戶籍之證明文件，依『在臺原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民身分許可辦法』向移民署各服務站申請回復台灣地區人民身分。」

媒體追問，是否只要註銷陸籍，就可以擁有重新成為台灣國籍的身分，鐘景琨回應，「依據兩岸條例規定，不得同時擁有大陸地區、台灣地區戶籍，絕對不允許，他有大陸護照就會依法註銷他的台灣戶籍」。