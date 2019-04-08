華聞快遞／海淀首批「幫扶專櫃」進社區　助力對口地區增收脫貧

▲高鐵客流較普鐵客流增加得更為明顯。（圖／中新社）

《北京》海淀首批「幫扶專櫃」進社區 助力對口地區增收脫貧

海淀區三家社區生鮮超市同時開設了「農幫寶」對口幫扶愛心專櫃，產品大都來自於海淀區對口幫扶地區，以農副土特產品為主，由海淀蔬菜聯採平台考察篩選，一站式從產地上架到專櫃，帶動對口幫扶地區增收脫貧。（中新社）

《廣東》廣鐵清明假期運客790萬人 超7成旅客搭乘高鐵出行

廣鐵集團發送旅客在清明假期達到790萬人，同比增長15.9%，管內10多條高鐵發送576萬人，約佔總發送量73%。清明期間，高鐵客流較普鐵客流增加得更為明顯。京廣、滬昆、南廣、貴廣、廈深高鐵等10多條高鐵客流均有所上揚。（中新社）

《山東》短板科研成果產業化最「高支持5000萬元」

山東省將在創新短板和產業優勢領域集中組織實施重大項目，吸引優勢創新力量協同攻關。重點領域科研創新成果到山東轉化落地的，最高可支持5000萬元（人民幣，下同）。（新華社）

《北京》清明小長假北京旅遊消費逾2.6億元 同比增逾2成

北京市假日旅遊工作領導小組辦公室7日發布消息，清明假期3天，北京市重點監測161家景區，累計接待遊客616.5萬人次，同比增長25.4%；營業收入2.67億元，同比增長20.9%。排名前五的景區分別是：王府井接待100萬人次、什剎海風景區接待45.6萬人次、玉淵潭公園接待29.5萬人次、故宮博物院接待24萬人次、南鑼鼓巷接待21.4萬人次。（中新社）

《福建》福州市開啟美麗鄉村旅遊季

在福州市永泰縣嵩口鎮月洲村的桃花溪上，身著漢服的古箏師乘著小船緩緩行來，以一曲悠揚的古箏琴韻，拉開了2019福州美麗鄉村旅遊季的帷幕。7日啟動儀式當天，來自四面八方的遊客相約月洲村，「打卡」福州首個稻草迷宮，體驗農耕的樂趣，玩轉「潮味」十足的鄉村市集，品位舌尖上的永泰，體驗當地特色民俗文化。（中新社）

▲2019福州美麗鄉村旅遊季7日啟動儀式民俗表演。（圖／中新社）

《福建》促閩台融合發展！閩西南協同發展區加速建設

在聞名海內外的「客家祖地」福建省龍巖市，一個總投資45億元的新機場項目已經列入大陸國家民航「十三五」規劃中期調整，成為閩西南協同發展區加快推進的重大項目之一。閩西南五市都是台胞的主要祖籍地，也是台商投資的集聚區，擁有台商投資區、台灣農民創業園、海峽兩岸現代林業合作實驗區等不少兩岸融合發展的平台。（中新社）

《廣東》粵港澳大灣區開啟鐵水聯運新模式

滿載瓷磚及調味品的100個20英尺集裝箱從佛山高明港裝班輪4日啟航，經水運抵達肇慶四會南江碼頭後，汽車短駁至三水西鐵路貨場，再通過鐵路貨運班列開往雲南王家營西站。這是大陸首個「無軌鐵路貨場」成功組網後，首次開行的鐵水聯運「班輪+班列」，同時也標誌著粵港澳大灣區開啟鐵水聯運新模式。（中新社）

《湖北》「外賣小哥」變身急救員 武漢將培訓8000名蜂鳥騎士

近年來，武昌區不斷推進互聯網醫療服務，促進居民就醫更方便、快捷。武漢市武昌區7日在世界大健康博覽會現場，啟動「蜂鳥騎士急救員」項目，並宣布將對近8000名騎士進行急救培訓。

▲世界大健康博覽會現場內的醫療科技館。（圖／中新社）