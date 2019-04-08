辱罵四川山火殉職消防員　汕頭網友遭跨省拘捕

▲黎姓網友辱罵唐博英。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

四川涼山州木里縣境內海拔4000公尺的森林大火至少造成31名救火人員殉職，這起憾事引發外界關注。不過廣東省汕頭市卻有一名31歲的黎姓網友，涉嫌在微信群組辱罵其中一名來自海南的殉職消防唐博英，因此遭到三亞警方跨省拘捕。

根據陸媒報導，這名黎姓網友在群組內發布多條針對唐博英的訊息，甚至狂言「海南男孩太多了死一個兩個正常的」，並且使用燦笑的表情貼圖，引發同群網友不滿。三亞警方已於6日晚間10點左右拘捕這名網友，後者也已認罪，並且呼籲其他人尊重英雄烈士。

▼救火烈士魂歸故里。（圖／翻攝自中國民航網）

木里縣護林防火辦公室曾透露，截至4日，這場大火已經造成31人犧牲，包括森林消防隊員27人、地方幹部群眾4人。令人遺憾的是，殉職的消防隊員大多年紀很輕，24人還是未滿30歲的「90後」、2人是「00後」，其中不乏才剛新婚、孩子即將出生的隊員，至於涼山支隊西昌大隊三中隊二班副班長唐博英犧牲時也才年僅26歲。

值得一提的是，為了感念救火人員的犧牲，北京首都航空特別出動飛機接應犧牲者的遺骸，其中唐博英的遺像和骨灰已於5日中午運抵三亞鳳凰國際機場。海南省市縣及三亞消防支隊等多單位代表及烈士親友也在機場迎接烈士魂歸故里。