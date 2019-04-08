國民黨2020初選就等韓國瑜一句話　楊鎮浯提三點籲團結

▲金門縣長楊鎮浯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北—金門連線報導

2020總統大選，國民黨支持者從地方到中央，「拱韓」聲浪不斷，不僅立委辦公室電話被韓粉打爆，更傳出已有八縣市表態力挺。對此，金門縣長楊鎮浯提出三點說明，除全力支持黨提名選選人，也希望初選機制盡快定案，呼籲黨內應團結一致，以免造成分裂影響大選。

國民黨中央8日發出新聞稿，原訂10日向中常會提報的第15任正、副總統提名要點延後提報，據悉，一切得待高雄市長韓國瑜訪美結束，才會定案，時間大約落在4月底。

截至目前，被問及是否支持黨中央徵召韓國瑜，前新北市長朱立倫日前呼籲黨中央儘快徵召，同時也重申「兩個全力」；前立法院長王金平則沒有明確表態，僅說就是依照黨的提名辦法。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自緯來共訊直播）

面對黨內初選態勢陷入僵局，楊鎮浯表示，身為地方首長，自是樂見國民黨推出最強、最有機會勝選的候選人角逐2020，力拼重返執政。

楊鎮浯強調，無論是徵召或初選，自己一定會支持黨中央最後定案的總統候選人；不過，還是希望黨中央能儘快定案，協調過程顧及黨內制度、程序，以免造成分裂影響大選。

據了解，前立法院長王金平日前來金門成立後援會，朱立倫也來過金門；但，韓國瑜人還沒到，金門當地的銀髮族協會，就成立競選總統後援會，支持程度可想而知。