響應國民黨「拱韓」戰略　離島立委陳玉珍開「挺韓」第一槍

▲高雄市長韓國瑜。（圖／攝影中心攝）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨中央8日發出新聞稿，原訂10日向中常會提報的第15任正、副總統提名要點延後提報，據悉，一切得待高雄市長韓國瑜訪美結束，才會定案，時間大約落在4月底。不過，為響應國民黨近來「拱韓」戰略，屬泛藍陣營的金門縣籍立委陳玉珍開出「挺韓」第一槍，希望黨中央能夠在團結前提下，進行徵召。

有關是否徵召韓國瑜，組發會主委李哲華日前表示，黨籍立委、立委提名人，甚至是15位黨籍縣市長，都應對此公開表態，立委候選人們嗆要「小雞決定母雞」，那就把訴求清楚說出。

甫從316立委補選勝選、屬泛藍陣營的陳玉珍，目前正按程序申覆重返國民黨。不過，長期觀察地方、服務基層的陳玉珍坦言，金門一向是深藍鐵票區，而韓國瑜的人氣之旺、聲量之高，確實勝過黨內各大咖，且不僅地方，中央許多民調數字也得到證實。

陳玉珍認為，黨中央戰略是正確的，本來就該找出「最強候選人」，但程序也是很重要，最好方式還是黨中央召集各大咖，大家坐下來談，維持各方團結。

▲金門縣籍立委陳玉珍。（圖／取自陳玉珍臉書）

其實，以地方民眾反應觀之，她指出，前立法院長王金平日前來金門成立後援會，朱立倫也來過金門；但，韓國瑜人還沒到，金門當地的銀髮族協會，就成立競選總統後援會，服務處近來也不斷接到電話，問韓國瑜什麼時候會到金門。

雖說金門一向是深藍鐵票區，而「韓流」強強滾的主因，陳玉珍認為原因有二，一是韓國瑜的政治立場較偏深藍，二是注重經濟、民生，而非一昧著重於意識形態的訴求得到回應。

再者，以選戰角度觀之，陳玉珍表示，以地方縣市長、立委，平時的基層服務、政績屬「陸軍」，隨著網路世代崛起，「空軍」也是不可或缺的戰力，綜觀黨內大咖在地方的迴響，確實還是韓國瑜能夠扮演加持角色。