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腰椎骨折劇痛難眠　骨水泥微創手術讓96歲阿嬤一覺到天亮

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▲脊椎灌骨水泥手術傷口小，約只有一個針頭大小。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

脊椎灌骨水泥手術傷口小，約只有一個針頭大小。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一位高齡96歲的婦人日前因腰椎骨折造成劇痛而進行骨水泥微創手術，立即讓腰椎骨折的老人家不再受劇痛的折磨，老人家在回診時指出，腰已經不痛了，可以一覺到天亮。

96歲的陳姓阿嬤，原本身體硬朗，一月間卻因在家中跌倒，腰推痛得讓她動彈不得，只能躺在床上忍受疼痛，沒想到過完農曆新年，疼痛症狀歷經一個月不但沒有改善，反而加劇，兒女帶她到花蓮慈院麻醉疼痛科就醫，希望能緩解她的疼痛，但經檢查，臨床麻醉暨疼痛科主任王柏凱醫師發現陳阿嬤是腰椎骨折，轉介給洪祥益主任醫治。

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阿嬤的女兒表示，一開始聽到洪醫師建議手術治療，兄弟姊妹都擔心母親的身體無法負荷手術風險，考慮以安寧緩和治療的方式，注射止痛藥劑緩解疼痛。但是住院治療期間，見母親的疼痛症狀並沒有起色，甚至還痛到淚流不止，才下定決心讓母親接受骨水泥微創手術，並希望醫師能緊急手術醫治他們的母親。

▲脊椎灌骨水泥手術傷口小，約只有一個針頭大小。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳阿嬤脊椎灌骨水泥術後X ray。

因逢二二八假期，原本陪伴妻兒在市郊戶外活動的洪醫師接到通知，也立即趕回醫院緊急為老人家安排手術，完成手術後，老人家也立即獲得止痛，不再喊痛，最重要的是可以安安穩穩的躺在床上睡覺休息。

洪祥益指出，這個手術不需要全身麻醉，以局部麻醉加神經阻斷術，可以全程無痛完成脊椎灌骨水泥手術；過程風險低、手術傷口小，約只有一個針頭大小，不須縫合、不必拆線，手術時間更是縮短約半小時就可以完成。

「現在可以好好坐著，還能一覺到天亮」陳阿嬤在回診時指出。原本痛不欲生的腰痛，經過微創灌骨水泥手術已獲得徹底解決，老人家的生活品質也改善很多。

▲脊椎灌骨水泥手術傷口小，約只有一個針頭大小。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

洪祥益主任（中）提醒陳阿嬤每天需多做復健、練習走路，增強腰部及腳部的肌力。

阿嬤已96歲高齡，在接受治療前已在家臥床一個月，導致雙腳、腰部肌肉萎縮，無力站起，洪祥益說，老人家除了必須穿戴背架三個月，每天需多做復健、練習走路，增強腰部及腳部的肌力；飲食上則是多補充高蛋白的食物，幫助肌肉生長。

根據衛生福利部國民健康署調查，造成六十五歲以上老人事故傷亡原因的第一名是交通事故，第二名就是跌倒，平均每五個長輩，就有一人曾經發生跌倒；十位跌倒的老人中，就有三個人會受傷，其中一人甚至會住院，長輩跌倒已經不能輕忽。

洪祥益醫師特別提醒，老人久躺可能引發肺炎、敗血症等後遺症，反而讓生命大受威脅，若是有跌倒引發腰背疼痛，須及早就醫治療。

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