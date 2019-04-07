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社會 社會焦點 保障人權

我月薪12萬！她拖行李箱門口一滑「膝蓋爆了」　告連鎖咖啡店求償114萬

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▲▼伯朗咖啡松江店門市。（圖／翻攝Google）

▲鄭女是該間連鎖咖啡店的常客。（圖／翻攝Google）

社會中心／綜合報導

台北一名鄭姓女顧客走出連鎖咖啡店大門時，突然滑倒重摔在地上，造成左髕骨當場骨折。她事後痛斥該店家沒有做好防滑措施，因此依自己每月12萬元的薪水，休養半年計算，要求店家賠償113萬6000元，但被台北地院法官以無法推斷跌倒原因為由，判處敗訴，全案可上訴。

鄭女於2016年9月10日到常光顧的一間連鎖咖啡店消費，沒想到拖著行李箱才剛走出店門口，就從斜坡上摔倒，緊急送醫後被確診是左髕骨骨折。鄭女認為，跌倒不是自己的問題，而是店家門口的地面材質太滑，又未做好防滑措施，而且店長跟她說過以前也有不少顧客在同個地方滑倒，因此要求店家賠償。

判決指出，鄭女在法庭上自稱為某網站創辦人，已向勞委會多元就業開發方案申請289萬9890元補助款，若依此換算每月領有12萬元，而骨折需要6個月休養期，則損失薪資是72萬元，加上醫藥費10萬元、精神撫慰金25萬元和看護費用6.6萬元，總共需賠償的金額是113萬6000元。

咖啡,飲料,下午茶店,餐廳,下午茶（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲鄭女沒想到買杯咖啡會因為跌倒而摔斷左髕骨。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

對於店長曾反映過有不少顧客在同一處滑倒，和鄭女此次滑倒的關係，咖啡店老闆反駁，自開店以來從未有人跌倒過，店門口是洗石子材質，並不算滑，而且店家遇到下雨天都會擺放警示牌。咖啡店老闆說，更何況當天根本沒下雨，地面是乾的，不清楚為什麼鄭女會跌倒。

法官調閱監視器後認為，鄭女當天可能是因為拖著行李箱，重心不穩而跌倒；詢問台北市法務局的消費爭議申訴，也沒有出現該連鎖店的其他類似爭議，因此無法判定滑倒的確切原因，於是判決鄭女敗訴，全案仍可上訴。

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關鍵字：咖啡店,骨折,跌倒

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