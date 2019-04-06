70歲阿嬤內褲也不放過！變態賊為「舒緩壓力」偷爆量女性內衣褲藏家中

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名49歲的鄭姓男子因為生活壓力太大，3月起接連徒手將民宅外晾曬的內衣褲偷走，就連70歲阿嬤的內褲也不放過，阿嬤發現內衣消失後到派出所報案，經警方調閱監視器後，4月1日將鄭男逮捕到案，並在其家中起獲數十件內衣褲贓物，他向警方辯稱是為了「紓解壓力」，讓員警聽了直搖頭。

▲變態賊連阿嬤的內褲也不放過，警方在他其中起獲大量贓物。（圖／記者陳豐德翻攝）



3月6日新莊警方接獲一名70歲鄭姓阿嬤報案，她表示自己晾在住處屋外的內衣褲不翼而飛，懷疑是被有心人士竊走，警員警調閱監視器後，發現竊嫌都會利用深夜時段，從建國一路住處開始往南步行，沿途觀察民宅一樓內若有吊掛女性內衣褲，便趁四下無人之際徒手將欄杆內的內衣褲扯下放入口袋中帶走。

警方掌握線索後，4月1日下午1時許循線將鄭男緝捕到案，並在他的房間床鋪上查獲大批女性內衣褲，他一開始還想辯稱內衣褲都是自己購買賞玩，後來才又改口表示竊取內衣褲是為了紓解壓力；由於竊取數量太多，警方目前正擴大清查中，如有失竊民眾也可與福營派出所警方聯繫【(02)2901-7434、(02)2906-8302】，全案鄭男依竊盜案送辦。

▼鄭男踩在機車上伸手竊取屋內晾掛的內衣褲。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼鄭男辯稱是為了舒緩壓力才偷內衣褲。（圖／記者陳豐德翻攝）

