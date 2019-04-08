港男新莊租屋！滿地垃圾「淹腳踝」…房東含淚花6千清理　網怒：多會尻？

▲港男在新莊租屋後，留下滿地垃圾。（圖／‎網友Yuina Liao‎授權提供，下同）

記者朱世凱／台北報導

大家租屋時最怕碰上惡房東，房東們也同樣不想遇上惡房客。有女網友在臉書貼文指出，一名香港籍房客3月23日搬離後，竟然留下滿地的垃圾，衛生紙的用量誇張到能淹過腳踝；此外，原本好好的房子也到處充滿黃垢，顯然是故意弄亂的，讓房東氣得飆罵「滾回去！」

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女網友在臉書社團「爆料公社」幫房東代po寫下，「惡房客出沒，新莊人請小心，此人名叫鄧x基，是一位香港人，身高160左右、瘦瘦的。」她透露，房東是事後才知道惡房客在3月23日搬走，並且於屋內留下瓶瓶罐罐、廚餘、垃圾等，現場宛如「人間煉獄」。

從照片可見，除了床邊、桌子和鞋櫃炸出垃圾以外，廁所的污垢也將磁磚都染成咖啡色了。原po補充說，「他走的時候冷氣還沒關，一直給它開著，有次電費5000多，押金都不夠扣了，馬桶整個要換新也要好幾千。結果他只在桌上留了一盒零錢，日幣韓幣都有，卻也不夠清潔費阿。」

▼房東阿姨辛苦把廁所刷乾淨。（圖／‎網友Yuina Liao‎授權提供）

據悉，房東阿姨看見這場景很生氣地要惡房客「滾回去」，她最後也花了近6000元將床墊換新，並且把廁所和地板清潔乾淨。原po最後說，惡房客聽說之後要搬到輔大附近，請大家注意。

網友們看完紛紛留言，「真的不要臉」、「真的很佩服能在這種環境下居住的人」、「是多會尻啊？」、「滿山滿谷的衛生紙」、「垃圾人住垃圾窩」；香港網友看完也說，「別丟香港人的臉啊」、「之前不是也有香港女生這樣嗎？希望不要再秀下限」、「真的太噁心了」。

▼煥然一新的屋子。（圖／‎網友Yuina Liao‎授權提供）