大甲媽遶境掃街6年　慈濟護理師半夜12點下班直奔撿垃圾

▲台中慈濟醫院醫護人員已連續6年清掃大甲媽遶境過後的垃圾。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度大甲媽祖遶境7日晚上起駕，台中慈濟醫院70位醫護同仁在簡守信院長率隊下，8日清晨4點半前往大甲區，清掃媽祖熱鬧出巡後的街道，簡守信拿著畚箕加上木板，蹲在馬路邊清掃垃圾「速度快效率更高」，慈濟護理之家護理師黃秀貞小夜班12點下班後，直奔大甲，雖然累，垃圾又臭，但看到乾淨街道，可以讓居民比較舒適就又有精神了。

每年跟隨媽祖鑾轎遶境的信眾數以萬計，神轎出巡過後，大甲街道沿路處處可見鞭炮灰、煙火，以及熱情信徒所提供的飲料、水果，讓隨香信徒免費食用後，隨處亂丟所造成的滿街垃圾。

台中慈濟醫院同仁每年跟著掃街，事前不必分工，大家很有默契各自拿掃把畚箕、回收道具，自然沿著街道一路清理，簡守信今年以畚箕配合社區志工回收木板，清理被水噴灑的濕黏炮灰，他說，力道加上速度比掃把快的多，因為得蹲下來貼近地面，因為沒戴口罩，因而聞到陣陣惡臭味道，不過，他也覺得垃圾、炮灰已逐漸減少，民眾愛心慢慢增加。

影像醫學部醫師王耀明連續3年參與掃街，原本準備頭燈想要到橋下撿瓶子，結果發現光路面就清不完；慈濟護理之家護理師黃秀貞小夜班12點下班後又參加活動，她表示，雖然累，垃圾的味道又重，但看到清掃乾淨街道，可以讓居民比較舒適就又有精神了。