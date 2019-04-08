大甲、白沙屯兩大媽祖遶境　10年首次相會可能在彰化

▲大甲媽7日晚上10點起駕。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖7日晚上10點起駕南下，8日凌晨1點20分，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖也起駕南下，兩大媽祖一前一後，堪稱宗教界盛事，但因遶境天數和路線不同，兩大媽祖14日晚上同時駐駕在彰化市，15日早上出發，因此研判雙方很可能在彰化市相會，不過，台中市警方也不敢大意，會在兩媽祖進入轄區後，重兵維安避免衝突發生。

大甲媽7日晚上10點起駕，往南行經彰化、雲林、嘉義後北返，全程9天8夜，3小時20分後，也就是8日凌晨1點20分，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖也起身南下，經由台中、彰化，扺達雲林北港朝天宮進香完後北返，全程10天9夜。

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兩大媽祖起駕時間只差3小時20分鐘，是否會相遇，令廣大信徒們期待，據了解，百年來有記錄的相遇次數有3次，分別是2004、2005、2008年，地點分別在台中沙鹿、龍井和彰化田尾。

▲白沙屯媽祖8日凌晨1點20分起駕。（圖／白沙屯拱天宮媽祖臉書）

台中市警察局烏日分局研判，大甲媽與白沙屯媽祖相會最大可能的時間點是在回鑾路線，也就是14日晚上，雙方同時駐駕在彰化市，15日早上再出發，因此15日上午是最有可能的相會時間點。

不過，大甲媽每晚要在哪個宮廟駐駕、何時動身等，都早已規劃，白沙屯媽祖則沒有固定駐駕地點和遶境路線，晚上駐駕點也曾選在西瓜市場內，至於路線，則是到了十字路口，再由媽祖鑾轎決定前進方向，沒有固定路線，因此，如果白沙屯媽祖在15日早上出發，時間和大甲媽差不多，極有可能就在彰化市碰上，若是一前一後，就有可能在進入台中市的大肚區或是龍井區碰頭。

烏日警方表示，15日當天早上已加派優勢警方維護兩大媽祖遶境隊伍，主要還是以大甲媽為主，警方不會介入雙方行進路線，一切順其自然，但不會讓衝突發生。