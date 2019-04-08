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六輕氣爆殘火還無法全部撲滅！環保署：沒有毒化物洩露

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▲▼麥寮六輕台化三廠昨日下午發生爆炸，勞動部立刻指派職安署現場實施檢查，並勒令停工。（圖／職安署提供）

▲麥寮六輕台化三廠7日下午發生爆炸，勞動部立刻指派職安署現場實施檢查，並勒令停工。（圖／職安署提供）

記者許展溢／台北報導

六輕昨（7日）下午傳出LPG管破裂氣爆事件，到目前殘火仍尚未撲滅。環保署今（8日）針對此事件說明，中區技術小組持續配合地方環保局分別在許厝分校及福安宮設立量測站，目前都沒異樣，至於內部檢測總揮發性氣體都在正常數值，列管毒化物部分，也沒有被波及和產生災害事故。

環保署化學局長謝燕儒表示，從昨晚10點中區技術小組持續配合環保局分別在許厝分校及福安宮設立量測站。截至今天上午9點，每小時以傅立葉紅外線光譜儀FTIR、五用氣體偵測器及光離子偵測器PID等檢測都沒發現異常數值。環保署也提，經雲林縣政府評估，因為相關數值都沒有異常，因此許厝分校暫時不會停課。

請繼續往下閱讀...

▲六輕爆炸。（圖／翻攝麥寮鄉長蔡長昆臉書）

▲環保署強調，這次研判火災對空品影響有限。（圖／翻攝麥寮鄉長蔡長昆臉書）

環保署監資處處長張順欽說明，昨天六輕火災期間環境風場以西至西南風為主，也檢視彰化、雲林縣空氣品質都無明顯異常數值，研判火災對空品影響有限。至於這次爆炸事件是否有毒化物受到影響？環保署空保處指出，確認該廠運作列管毒性化學物質苯廠直線距離事故現場60公尺、二氯乙烷廠130公尺，都沒有洩露和被波及情況。

空保處副處長謝炳輝說，六輕爆炸失火延燒逾7小時，依《空汙法》第32條從事燃燒致產生明顯的粒狀汙染物，散布在空氣或他人財物，因此依《空汙法》96條的最高罰，直接開罰500萬元。

▲▼ 六輕爆炸 。（圖／雲林縣消防局提供）

▲ 六輕爆炸火勢燃燒超過7小時，直接開罰500萬元。（圖／雲林縣消防局提供）

另外，外界認為六輕是20年老廠，環保署針對許多設備元件是否有更積極管制措施、加嚴標準？環署強調，從去年開始經濟部工業局就有總體檢計畫，包括工安、環保廢棄物、石化管理等多項，會持續要求不只六輕，包括相關石化產業作好管制，新空汙法修正後，子法也正在研議，相關石化產業也會納入。另外，每年空汙基金都會補助雲林縣7000至8000萬元，今年預計會再多3000萬元。

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關鍵字：六輕,LPG,廠區,設備元件,洩漏,工安,環保署,毒化物

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