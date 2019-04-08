西部空汙大爆發...六輕爆炸害的？環保署這樣說

▲台西空品測站已達紅色警示。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

今（8日）西部空氣品質糟透了，更是農曆年後以來最嚴重的一天。根據環保署空氣品質監測網顯示，截至目前除了宜蘭和花東，其他縣市都空汙淪陷，共有48個空品測站的空氣品質指標（AQI）達對敏感族群都不健康的橘色警示以上等級，其中有3個測站達對全民都不健康的紅色警示。

今天西部空汙嚴重，是否和昨（7日）六輕爆炸有關？環保署空保處表示，六輕是台灣目前有最多空品測站的地區，加上台灣風勢可能吹南風，六輕北端的彰化大城也有1座移動式光化學測站，2個光化學測站都可偵測4、50種化學物質，從爆炸後的資訊來看，沒有異常情況發生，且西部是境內汙染不易擴散加上境外汙染影響持續累積造成，和六輕單一事件無關。

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環保署說明，今天主要是環境風場為西南風至偏南風，西南風將挾帶微量境外汙染物移入影響台灣空氣品質，清晨及夜間風速弱，擴散條件不佳，易累積汙染物，午後受境外汙染物移入疊加影響，西半部汙染物濃度易上升，並須留意光化作用使臭氧濃度升高。

▲目前共有48個空品測站達橘色警示以上等級。（圖／環保署提供）

3個紅色警示包括線西、麥寮和台西。45個橘色警示有林口、菜寮、新莊、板橋、土城、萬華、大園、觀音、湖口、平鎮、中壢、龍潭、苗栗、後龍、三義、豐原、忠明、沙鹿、西屯、彰化、二林、大城、南投、竹山、崙背、新港、朴子、善化、安南、北門、台南、橋頭、鳳山、大寮、林園、屏東、琉球、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港和馬祖。

環署強調，造成空汙的主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。