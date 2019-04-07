台塑六輕廠爆炸！環團轟只顧營收不重視工安...自主管理問題大　

▲六輕傳出LPG管破裂氣爆事件 。（圖／雲林縣消防局提供）

記者許展溢／台北報導

六輕今（7日）下午傳出LPG管破裂氣爆事件，環團怒批，廠區每年賺超過3千億，2年來卻未編列預算，不願針對廠區設備元件進行檢查，導致洩漏、工安等問題層出不窮，加上政府放任自主管理，沒落實監督，現在發生這樣的事情一點都不意外，雙方也都有責任。

擔任環保署六輕監督委員會委員的台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，這幾年六輕的VOCs氣體溢散洩漏情況普遍，但每次六輕都稱洩漏都有符合排放標準，沒去想氣體洩漏會增加管路爆炸的風險。

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陳椒華表示，六輕共有60幾間廠房包括發電、煉油及石化等廠，有很多零件、設備元件，只要在高溫情況下洩露太多容易起火，甚至造成爆炸，這2年來，六輕完全沒編列預算針對這些元件檢查，早就建議過六輕要加強汙染防治、工安預防等措施，今天發生爆炸只是凸顯六輕做的不夠。

▲環團認為， 六輕發生爆炸不意外，主要是業者自主管理沒做好，政府也沒落實監督。（圖／雲林縣消防局提供）

陳椒華認為，現在意外發生就是要趕快採樣，由於意外會汙染鄰近魚塭、造成空汙等，相關單位包括環保署、地方環保局都要趕快去做。陳椒華強調，六輕沒做好一定要查原因，必須徹底檢討，政府不能老是放任開發單位自主管理，結果管到業者賺這麼多錢，卻不肯去做好設備元件更新。

陳椒華說，已營運超過20年的六輕，有許多管線都超老舊，但這麼多年過去卻只花了37億元在空汙、工安等防治。陳椒華強調，除業者自主管理有漏洞愛做不做，只追求營收數字，卻不願意做好預防機制外，政府在工安、汙染防治法規面也有漏洞，主要就是沒強制落實監督，就會變成現在這樣有火災、爆炸等狀況傳出，完全不意外，關鍵就在於雙方的「重視度不夠」。

環保署化學局長謝燕儒表示，這次爆炸發生疑似是管線破裂引發，但不是毒性化學物質造成，中區技術小組目前已趕到現場，主要是要避免有毒化物被波及，同時配合處理。