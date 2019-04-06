　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

「藝境」海峽工藝精品獎華山文創園區登場　打造東方美學藝術盛會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「藝境」海峽工藝精品獎華山文創園區登場 打造東方美學藝術盛會。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 臺灣工藝之家協會理事長許朝宗說，工藝文化的發展，在於工藝創作著持之以恆的多元創作積極深耕。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

2019年4月4日至4月8日「藝．境」海峽工藝精品獎臺灣巡展於臺北華山1914文創產業園區開展，展覽共持續5天。

海峽工藝精品獎（原中華工藝精品獎）自2013年開設至今已成功舉辦六屆，作為海峽兩岸文博會的重要組成部分，依託臺灣工藝之家協會、中國工藝美術學會和海峽兩岸文博會這一兩岸文化產業對接第一平臺，創新性整合兩岸工藝評獎系統，開創了兩岸評獎新模式。

臺灣工藝之家協會理事長許朝宗表示，工藝文化的發展，在於工藝創作著持之以恆的多元創作積極深耕，遂使工藝傳承源源不絕，各種工藝技藝底蘊豐富而多彩。期望藉由中華工藝精品獎巡迴展之展出，讓臺灣大眾感受到兩岸工藝文化所帶來的清新意境。

▲ 海峽工藝精品獎華山文創園區登場 打造東方美學藝術盛會。（圖／臺灣工藝之家協會理事長許朝宗提供）

此次海峽工藝精品獎臺灣巡展以「藝·境」為主題，聚集歷屆海峽工藝精品獎獲獎作者及海峽兩岸頂級手工藝大師作品，薈萃來自兩岸各地百餘件手工藝珍品共同亮相臺北，並組織多位元兩岸工藝代表及茶席大師到現場，展示精湛的中華手工藝，動態展演茶席藝術、開放押花體驗課，為觀眾打造一場東方美學藝術盛宴。

此次海峽兩岸文博會海峽工藝精品獎臺灣巡展，以現代展覽形式一次性呈現涵蓋木竹雕、陶瓷、玉石雕、綜合工藝四大類中華文明積累數千年的精湛手工藝品種。作者多是世代交替、技藝精湛、執著追求的工藝大師，帶來了各自專精領域的代表作。

▲ 海峽工藝精品獎華山文創園區登場 打造東方美學藝術盛會。（圖／臺灣工藝之家協會理事長許朝宗提供）

現場邀請兩位海峽兩岸文博會東方茶席大賽獲獎茶道藝術家許月娘、袁梅珠，現場展演茶席藝術，茶席愛好者及觀眾，不僅可以看到兩岸茶道藝術家的匠心之作，聆聽她們關於自己作品的解讀，更能領略東方生活美學韻味。

此次展覽結合文創手作，特邀請臺灣拈花惹草押花藝術協會理事長王玉鳴老師，組織押花手工藝人進行現場教學。押花藝術是用科學的方法將鮮花乾燥後，保持花的色澤和姿態，並且綜合花藝設計與繪畫技巧再創作。參與觀眾可以零距離體驗傳統技藝與現代創意設計的碰撞。

巡展一直致力於在原先單純的工藝文化交流基礎上，進一步促成兩岸工藝品的落地交易，打造海峽兩岸中華工藝藝術產業交流、交易的平臺。

地點：華山1914文化創意產業園區「中4B」1樓米酒作業廠

地址：台北市中正區八德路一段1號。

▲ 海峽工藝精品獎華山文創園區登場 打造東方美學藝術盛會。（圖／臺灣工藝之家協會理事長許朝宗提供）

▲ 海峽工藝精品獎華山文創園區登場 打造東方美學藝術盛會。（圖／臺灣工藝之家協會理事長許朝宗提供）

▲ 海峽工藝精品獎華山文創園區登場 打造東方美學藝術盛會。（圖／臺灣工藝之家協會理事長許朝宗提供）

▼「藝．境」海峽工藝精品獎台灣巡展。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「藝境」海峽工藝精品獎華山文創園區登場 打造東方美學藝術盛會。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
郭台銘「4個字」表態了！回應2020參選總統
小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！細看竟是一線女星

關鍵字：工藝,精品,巡展

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／勇警「狂奔1公里」肉身攔下自強號　救臥軌男和百名乘客

大甲媽起駕！韓國瑜親自去還願　攤商「加量準備」直呼：他是錢潮

遊撒哈拉行程遇大雪取消　未事先告知風險！旅行社判賠

老公偷情被抓包急籌贍養費　人妻恩准「500顆羅漢松清園價」

台南嬤倒公墓草叢呵呵笑：他帶我來玩！監視器一看沒人...警爆雞皮背後涼

「連生三個女兒」被丈夫狂嫌！2星期不說話　人妻淚訴：他有需求才碰我

影／宜蘭小獼猴被潑紅漆！全身紅通通同伴排擠...常落單「眼神哀傷」

樹林濟安宮慶保生大帝聖誕　侯友宜贈「澤被蒼生」匾額

「藝境」海峽工藝精品獎華山文創園區登場　打造東方美學藝術盛會

府城傳統藝術學會聯展　黃偉哲：府城作為文化古都當之無愧

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

陳喬恩一張嘴「牙齒卡超長菜渣」　爽朗反應笑翻粉絲：撿撿偶包！

2019桃園彩色海芋季正式開跑！ 展區5公頃逾23萬花海陪你過假日

申報扶養4大眉角一次看懂　三代同堂可省稅2萬6千元

蘇有朋看「小虎隊畫面」哭了！　吐24年前解散心聲...

樹林濟安宮慶保生大帝聖誕　侯友宜贈「澤被蒼生」匾額

「藝境」海峽工藝精品獎華山文創園區登場　打造東方美學藝術盛會

府城傳統藝術學會聯展　黃偉哲：府城作為文化古都當之無愧

2019桃園彩芋季「閃閃花現日」　10所高校生青春熱舞快閃

台南黃金海岸發現男浮屍　警籲親友協助指認身分

網友上傳龜山深夜槍響？　警方澄清是酒後互毆

滿州小墾丁山谷音樂季　滿滿排灣族動人天籟音聲　

防制街頭暴力連假不打烊！　阿仁局長率隊展決心

清明掃墓免費送水　 林美燕服務鄉親18年如一日

清明節祭祖掃墓服務佳　侯友宜赴新莊視察慰勉工作人員

樹林濟安宮慶保生大帝聖誕　侯友宜贈「澤被蒼生」匾額

中職／3轟都對老東家　林智勝在意吞3K：好丟臉喔

點出民進黨死穴「韓國瑜緊握」！張琍敏477字控：有弊案…陳菊提告了

朴寶劍全場開麥熱跳！衝下台2次「走到最後一排」5000人暴動

南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時

朴敘俊「驅魔新片」上映時間確定！暗黑漫畫版海報公開

中職／統一獅中止4連敗　蔗總：清明節後順了

逢甲壽司店老闆騙LINE請吃「龍蝦大餐」　迷昏「富家女大生」帶進摩鐵2天

中職／很多飛球幸運找手套　伯納：艾迪頓常上教堂吧

總統府音樂會光雕超震撼！跨世代歌手重新詮釋「共同回憶的歌」

圓滾滾鬆獅賽跑　為了贏居然「咬對方屁屁」

地方熱門新聞

高雄路平被讚　真相是保護咕咾石..

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

竊賊開賓士作案 遇警躲草叢2小..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

伯特利托育所　為弱勢原民童苦撐

新竹文創園區　A5文創兒童節開..

彰化縣拼了　荔枝椿象卵片收購3..

小林村案擬編3200萬賠償…村..

2019桃園彩色海芋季登場

失智婦走失　歸仁警墓園尋獲急送..

石虎太多才被撞死　韓茂賢回應了

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

大甲媽祖起駕宴萬人擠爆！王金平..

防制街頭暴力　連假不打烊！

更多熱門

相關新聞

精品、汽車在陸也掀降價潮

外媒報導指出，隨著中國大陸在1日將增值稅調降，不只美國蘋果公司將產品價格進行調降，連各大精品品牌也將中國大陸地區的售價進行調降。

總統府設「公東室」 讚揚台灣工藝之美

香奈兒聯名菲董系列4／4全球發售

送6千元名牌皮夾！竟有別人健保卡

核雕達人田洪波：藝人是靠作品說話

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵

爸爸買尿布！發燒3歲兒「我在外面等」暖炸

年輕男一陣猛咳　當場咳出扁桃腺

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！

他下體硬2天壞了　醫生：截肢吧

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

黃金蟹剝殼見臭綠膏　女回好市多秒退

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光

乩童狼牙棒砸自己　肋骨斷3根陳屍床上

最萌寶寶誕生！胡婷婷秘產混血兒長大帥炸

消防員CPR割喉男！無線電突傳：謝謝

洞房夜啊嘶洩洪了！老婆「疑惑問一句」他4天閃離

更多

最夯影音

更多

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面