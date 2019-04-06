「藝境」海峽工藝精品獎華山文創園區登場　打造東方美學藝術盛會

▲ 臺灣工藝之家協會理事長許朝宗說，工藝文化的發展，在於工藝創作著持之以恆的多元創作積極深耕。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

2019年4月4日至4月8日「藝．境」海峽工藝精品獎臺灣巡展於臺北華山1914文創產業園區開展，展覽共持續5天。

海峽工藝精品獎（原中華工藝精品獎）自2013年開設至今已成功舉辦六屆，作為海峽兩岸文博會的重要組成部分，依託臺灣工藝之家協會、中國工藝美術學會和海峽兩岸文博會這一兩岸文化產業對接第一平臺，創新性整合兩岸工藝評獎系統，開創了兩岸評獎新模式。

臺灣工藝之家協會理事長許朝宗表示，工藝文化的發展，在於工藝創作著持之以恆的多元創作積極深耕，遂使工藝傳承源源不絕，各種工藝技藝底蘊豐富而多彩。期望藉由中華工藝精品獎巡迴展之展出，讓臺灣大眾感受到兩岸工藝文化所帶來的清新意境。

此次海峽工藝精品獎臺灣巡展以「藝·境」為主題，聚集歷屆海峽工藝精品獎獲獎作者及海峽兩岸頂級手工藝大師作品，薈萃來自兩岸各地百餘件手工藝珍品共同亮相臺北，並組織多位元兩岸工藝代表及茶席大師到現場，展示精湛的中華手工藝，動態展演茶席藝術、開放押花體驗課，為觀眾打造一場東方美學藝術盛宴。

此次海峽兩岸文博會海峽工藝精品獎臺灣巡展，以現代展覽形式一次性呈現涵蓋木竹雕、陶瓷、玉石雕、綜合工藝四大類中華文明積累數千年的精湛手工藝品種。作者多是世代交替、技藝精湛、執著追求的工藝大師，帶來了各自專精領域的代表作。

現場邀請兩位海峽兩岸文博會東方茶席大賽獲獎茶道藝術家許月娘、袁梅珠，現場展演茶席藝術，茶席愛好者及觀眾，不僅可以看到兩岸茶道藝術家的匠心之作，聆聽她們關於自己作品的解讀，更能領略東方生活美學韻味。

此次展覽結合文創手作，特邀請臺灣拈花惹草押花藝術協會理事長王玉鳴老師，組織押花手工藝人進行現場教學。押花藝術是用科學的方法將鮮花乾燥後，保持花的色澤和姿態，並且綜合花藝設計與繪畫技巧再創作。參與觀眾可以零距離體驗傳統技藝與現代創意設計的碰撞。

巡展一直致力於在原先單純的工藝文化交流基礎上，進一步促成兩岸工藝品的落地交易，打造海峽兩岸中華工藝藝術產業交流、交易的平臺。

地點：華山1914文化創意產業園區「中4B」1樓米酒作業廠

地址：台北市中正區八德路一段1號。

▼「藝．境」海峽工藝精品獎台灣巡展。（圖／記者郭世賢翻攝）