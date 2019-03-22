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【人物】核雕達人田洪波：藝人永遠是靠作品說話

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圖、文／第24屆魯台經貿洽談會提供

說起濰坊核雕那在全國可是響噹噹的招牌，2008年，濰坊核雕被收錄進國家級非物質文化遺產名錄。從2010年開始，濰坊核雕的市場價格一路攀升，全國各地的很多核雕愛好者慕名而來，拜師學藝。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

在濰坊核雕業快速發展的同時，從事核雕創作和研究多年的人也從中看到了一絲隱憂。近日，記者就專程拜訪了濰坊核雕專業委員會主任田洪波。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

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田洪波是位“80”後，雖然年齡不大，但是由他創作的一件件核雕作品屢次斬獲全國大獎，奠定了他在現代濰坊核雕界的地位。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

工藝雕塑專業畢業的他曾經在濰坊嵌銀廠做過雕刻師，一次偶然的機會，他見到了核雕大師考功卿的3件作品，從此被這項鬼斧神技深深吸引，自學走上了桃核雕刻的道路。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

濰坊核雕專業委員會主任田洪波：用桃核來體現確實難度很大，要考慮到桃核的結構、紋理，當時我就考慮怎麼整體去運用，怎麼處理它的中空，還要讓它的整理感覺到非常融洽。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

與現在很多拜師學藝的人不同，田洪波當年憑藉著對核雕的濃厚興趣，利用掌握的木雕技藝和在學校積累的美術知識，自己製作核雕工具，不斷嘗試，窮數年之功，最終摸索出了一條適合自己的、帶有明顯個人風格的核雕之路。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

濰坊核雕專業委員會主任田洪波：像馬拉車這是傳統的題材，最早我們濰坊的核雕馬拉車也是拿了巴拿馬國際博覽會金獎，當時也是轟動世界。現在我們在傳統核雕上進行了一些改進，讓整體感覺更立體，鏤空程度跟整體造型更加嚴謹，再就是加了門窗，而且撐窗的桿都是可以活動的。更加靈動、通透、藝術感更強了。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

與傳統的手藝人不同，田洪波從開始就將手藝與商業結合。通過參加行業內的各種比賽，他的作品得到了業界的高度認可，市場價值也越來越高。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

上海、北京、深圳等地的代理商都預定他的核雕作品。田洪波告訴記者，近幾年在工藝美術領域，核雕這個門類是市場化程度比較高的，也是發展最為迅速的，從業人員數量的激增甚至可以用“膨脹”來形容。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

濰坊核雕專業委員會主任田洪波：可以用隱憂來形容，為什麼近幾年一下近400人從事這個，主要就是經濟問題，因為他們看到了這兩年濰坊核雕價值不斷攀升。但桃核雕是建立在橄欖核雕的基礎上的，在橄欖核雕最頂峰的時候出現了機器雕刻，把橄欖核手藝人衝擊了，正好在這時候桃核出現了。因為桃核的作品都是獨一無二的，機雕做不了。它的價值被很多喜歡橄欖核雕的人認可了，價值是在橄欖核雕基礎上發展起來的，起步價值非常高。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

現在，濰坊從事核雕的人員近400人，並且數量還在不斷增加。在田洪波看來，現在濰坊的桃核雕正處於起步發展階段，未來無論從創作空間還是市場升值空間都很大。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

濰坊核雕要想牢牢佔據中國工藝美術領域中的一席之地，必須與時俱進，大膽走出去，從事核雕創作的人員要摒棄浮躁和功利之心，靠紮實的功底推陳出新。說到底，作為一個手藝人最終還是要用作品來說話。

▲核雕達人田洪波。（圖／第24屆魯台經貿洽談會提供）

濰坊核雕專業委員會主任田洪波：越高端越頂尖，你遇到的玩家也好人群也好，也是一個頂尖的，不容易去沖擊你。你像機雕它衝擊不了你的市場，因為你的高度不一樣。我建議還是價值和藝術分開，生存肯定要去走市場，但必須要拿出主要的時間去創作，去創作去研究，才能達到一定的高度。我希望濰坊核雕能夠到達一個金字塔的頂端，始終在全國在全世界在一個頂端上發展。畢竟這樣的路才能更長，才能代表咱們濰坊核雕的藝術水平和程度。

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關鍵字：核雕,田洪波,木雕,工藝,工藝品

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