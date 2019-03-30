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公東工藝進駐！　總統府設「公東室」　讚揚台灣工藝之美

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▲蔡英文總統「發現台東魅力之旅」行程，受立委劉櫂豪的邀請參訪公東木工廠。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

蔡英文總統「發現台東魅力之旅」行程，受立委劉櫂豪的邀請參訪公東木工廠。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年暑假蔡英文總統「發現台東魅力之旅」參訪台東公東教堂以及公東高工木工廠，看到公東學生的家具作品非常驚艷，當時即表示將於總統府設置一個「公東室」來接見賓客，同時展現台灣的工藝作品。今年初總統府打造完成公東室，有溫馨的木工沙發跟桌椅，總統接見貴賓時，都不忘幫忙介紹公東的作品，讓台東的工藝之美，發揚光大。

去年7月蔡英文總統展開「發現台東魅力之旅」行程，受立委劉櫂豪的邀請來到獲網路票選第一世界遺產建築的公東教堂，瞭解公東高工的歷史文化，並參訪公東木工廠。蔡英文對公東學生的家具作品非常驚艷，當時即表示將於總統府內設置一個由公東家具布置的「公東室」來接見外賓，同時展現台灣的工藝。

▲蔡英文總統「發現台東魅力之旅」行程，受立委劉櫂豪的邀請參訪公東木工廠。（圖／劉櫂豪辦公室提供，下同）

蔡英文總統參訪公東木工廠，看到學生們認真揮汗集訓的模樣，留下了深刻的印象。

總統府經過數個月的聯繫處理，將府內會議室重新規劃布置，終於在今年初完成總統府「公東室」，並開始接待賓客使用。

總統府表示，總統從初次接觸公東的「放屁凳」就非常喜歡並肯定公東高工的的工藝作品，今年總統接見「國際技能組織常務理事會成員」時，總統特別提到「在她的辦公室裡放著一整組台灣『公東高工』木工科學生製作的家具。去年暑假，在這群學生參加技能競賽的時候，她去探班，看到他們認真揮汗集訓的模樣，讓她留下了深刻的印象。」

總統府指出，公東室完成後，蔡總統有訪客來，都會向他們介紹背後的故事；例如八旗出版社來拜訪總統，總統一到就花了五分鐘介紹公東學生的作品。結果讀書共和國出版集團的郭社長很喜歡，就直接說也想購買收藏一組。

劉櫂豪感到非常欣慰，希望未來政府能夠更重視技職教育，幫助技職教育的深耕發展，讓台東的技藝傳承可以發揚光大。

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