花6千元買名牌皮夾送禮！壽星一開...竟附送「陌生人健保卡」





▲民眾到中友百貨買精品皮夾，裡面竟然有陌生人健保卡 。（圖／翻攝自Google Maps）

生活中心／綜合報導

收到專櫃名牌皮夾當禮物本是件開心的事，雲林一名男子就收到友人王小姐到專櫃「agnès b.」」買的皮夾，沒想到一打開來，裡面竟人裝有陌生人的證件，讓現場所有參加生日趴的朋友都傻眼到爆，讓送禮的王小姐也感到好糗。百貨則回應，由於沒有庫存，還需等調貨之後再換給顧客。

《蘋果日報》報導，王小姐表示，他的男性朋友在16日過生日，她特別在前一天到台中中友百貨公司挑禮物，並在「agnès b.」精品專櫃上買了一個要價6580元的男用皮夾，雖然有稍微翻開裡面，但基於信任並未仔細翻開內夾層檢查。沒想到在生日派對的時候，壽星把禮物打開，驚見內夾層裡有兩張陌生人的證件，分別是健保卡和銀行提款卡，氣氛瞬間超尷尬。

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王小姐表示，不知道的人還以為她買二手貨來敷衍，對壽星感到抱歉，事後致電「agnès b.」專櫃，櫃員卻堅持是新品，雖然可以更換，但因為暫無庫存商品，需要調貨後才會通知，但是並沒有說要不要歸還裡面的證件。

王小姐認為，她工作繁忙，還得要隨時注意百貨的通知，另外更得抽空前往台中換貨，非常麻煩，就算換了新品也已過了友人生日，向櫃員反映後沒獲得道歉，該公司到貨還要求消費者跑一趟外，對於其他客戶的證件還在自己手上也不感到緊張，「這樣的處理方式真的很扯！」

中友百貨「agnès b.」精品專櫃蔡姓店長表示，同事有告知發生這件事，應是前一天有客人換貨，不小心遺留證件，但貨品的確是新品。店長也提到，後來王小姐打電話來，才知道裡面有別人的健保卡及金融卡，目前已從其他櫃調一個全新的皮夾，到貨的時候再請顧客來做更換，對於售出時有沒有詳細檢查，將再致電對王小姐解釋。