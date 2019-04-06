▲2019桃園彩芋季「閃閃花現日」，10所高校生青春熱舞快閃。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園彩色海芋季」6日推出「閃閃花現日」活動，由10所桃園在地高校的25位學生，在活動現場的大園溪海休閒農業區與民眾快閃熱舞，熱情唱跳的學生也特別為彩芋季自創輕快主題曲；農業局長郭承泉表示，彩芋季期間每週末都規劃系列精彩活動，7日由社區居民推出中式婚禮結合古式原住民婚禮，歡迎民眾來沾喜氣。

參與今日熱舞快閃的25位舞者，皆由10所桃園本地高、國中學生組成，年紀約在14歲到17歲之間，為了參與桃園彩色海芋季演出，學生們於活動前多次練習彩排，其中有一位學生特別為了活動自創主題曲，在歌詞中加入彩色海芋以及遇見愛情等浪漫歌詞，並自行編曲於「閃閃花現日」現場演唱。

▲10所高校生青春熱。▼彩芋季活動進入第三天，每天都吸引超過10萬人次前來。（圖／記者楊淑媛攝）

於街舞快閃活動之後，緊接著是由元智大學流行音樂錄音社、弦樂社帶來的演出表演，流行音樂錄音社是由一群熱愛音樂、唱歌、創作的年輕人組成，每位社員身懷對於音樂的夢想，揮灑青春勇敢追夢。元智弦樂社成立於2005年10月，由一群熱愛弦樂的校內及校友自發性籌組，目的是希望所有愛好弦樂的人有交流的平台及表演的機會，並一起推廣弦樂之美。

市府農業局指出，彩芋季今天是第三天，於大園區聖德北路與田溪路交叉口的活動現場，每天都吸引超過10萬人次前來，7日是清明連假的最後一天，上午10點由社區居民演出中式婚禮結合古式原住民婚禮「古禮迎親-緣定愛情海」，歡迎民眾一起來賞彩芋並沾喜氣。