影／70對夫妻蘇州「快閃」　江蘇首間兩岸婚姻家庭協會成立

記者魏有德／綜合報導

「你問我愛你有多深…」，蘇州地標商場「蘇州中心」23日接近中午時傳來熟悉的歌聲，由來自台灣的「小江蕙」廖君旻攜手70對兩岸夫妻組成約200人的「快閃」隊伍，伴隨著琴聲及管絃樂演出，吸引大批路人圍觀。

▲快閃活動吸引許多路人駐足圍觀。（圖／蘇州市台辦提供）

這場別開生面的「快閃活動」在金雞湖畔的蘇州中心展開，首先由小提琴手拉著《月亮代表我的心》前奏，搭乘商場電扶梯到1樓，此時不少民眾已被悠揚的琴聲吸引，並駐足聆聽。

隨後，在蘇州工作的台灣女生邱芳嫻彈著鋼琴，引導有「小江蕙」之稱的台灣歌手廖君旻登場，此時，共計70對兩岸婚姻組成的家庭，伴隨著歌聲從四面八方走進商場，將活動推向高潮，並藉由活動宣告「蘇州市海峽兩岸婚姻家庭協會」正式成立。

▲來自台灣的「小江蕙」廖君旻受邀參加快閃活動。（圖／翻攝新華網）

受邀參加快閃活動的廖君旻表示，前一天才從台灣飛過來，是她首次在大陸參與「快閃」活動，準備了一周時間。她提到，「快閃能夠讓很多人融入進來，用這種方式紀念兩岸婚姻家庭協會成立意義十足，我們唱的歌也很能體現兩岸一家親」。

▲蘇州兩岸婚姻共組家庭已超過2600對。（圖／蘇州市台辦提供）

陳曉文到蘇州發展已經17年，做為兩岸婚姻成功案例，她也和先生帶著1歲左右的小寶寶共襄盛舉。陳曉文說，「通過排練，我們各個家庭開始熟絡起來；相信隨著協會成立，我們之間會有更多溝通交流，攜手打造一個溫馨快樂的大家庭」。

▲江蘇省內第一間兩岸婚姻家庭協會在蘇州成立。（圖／蘇州市台辦提供）

蘇州是大陸台商最為集中的城市之一，也是兩岸婚姻最為密集的地區之一。據了解，蘇州兩岸婚姻共組家庭已超過2600對。近年，蘇州市台辦為推動在蘇兩岸婚姻的良性發展並促進兩岸婚姻家庭工作健康穩定，23日除舉行快閃音樂會，江蘇省內第一間海峽兩岸婚姻家庭協會也選在當天成立。

