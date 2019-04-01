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影／IKEA百元商店4月底收攤　民眾驚呼：「居然是快閃！」消費200元送環保袋

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記者蔡惠如／綜合報導

去年12月在台北通化夜市、台中逢甲夜市開出的IKEA百元商店，這2間「快閃店」即將在4／21迎來最後一個營業日，把握最後倒數21天，IKEA也推出回饋活動，消費滿200元，就可獲得超耐用的限量FRAKTA中型環保購物袋，還沒去逛的人快把握最後機會。

▲▼IKEA全球首間百元商店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼IKEA全球首間百元商店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲IKEA全球首間百元商店只開到4月底，還沒逛快把握。（圖／記者林敬旻攝）

全球首間的「IKEA百元商店」快閃活動，即將在4／21進入尾聲，近期IKEA在粉絲團貼出公告，確定不延長營業，引發網友討論，表示「原來是快閃店！」、「希望到新竹開一間」、「還沒去就要收了」。

▲▼IKEA全球首間百元商店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲有機會快去嚐一下10元冰淇淋吧。（圖／記者林敬旻攝）

而IKEA確實表示，目前沒有百元商店快閃店續約的計畫，已確定2間店都營業至4／21，另也針對4月份剩下的營業日，推出優惠活動，消費滿200元就送中型環保購物袋。要民眾趁最後時間快去衝一波，補齊家中的居家用品，另也建議可以嚐一下10元霜淇淋逛夜市。

在此也建議5款百元商店中的「隱藏好物」，從200款物海中尋找高CP划算商品，輕鬆讓家升級又能省荷包喔。

造型馬克杯

15元的造型馬克杯真的就算是手滑王也不心痛，曲線設計可讓雙手環繞在杯身保暖，而且時髦的顏色都可互相搭配，100元就可買足全家杯量，隨手帶兩個都無負擔！

▲▼IKEA全球首間百元商店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼IKEA全球首間百元商店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲顏色很漂亮吧。（圖／記者林敬旻攝）

玻璃紅酒杯

造型與一般昂貴的水晶杯不相上下，價格卻是平易近人的79元，紅酒杯堪稱是家中折損率第一名的用品，因為高腳設計很容易手滑破損，現在這些事情都不用再懊悔，百元之內就能搞定。

▲IKEA百元商店單品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲高腳紅酒杯。（圖／記者蔡惠如攝）

奶泡器

或許外觀很不顯眼，但就對於早餐咖啡奶泡很執著的人們，它是一款超級便利的小物！只要2個AA電池，就能在家簡單升級你的咖啡，而且打出的泡泡綿密度不輸外面咖啡廳，若想每天早晨在家享受拿鐵與卡布奇諾的奶泡口感，一定要試試，而且售價是超佛心的35元。

▲IKEA百元商店單品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲家中咖啡35元輕鬆升級（圖／記者蔡惠如攝）

黑色衣架

圓潤設計的黑色衣架，有許多好用的貼心設計，首先就是它薄型很好收納，不會在衣櫃或曬衣區佔空間，此外沒有利角，在掛衣服時不會讓衣服變形，其內有2個向外的釣鉤，可以鉤住內衣或是衣服側邊的掛線，最下方吊桿設計無凸起，方便褲子可平掛，10個售價59元。

▲IKEA百元商店單品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲單價僅5.9元的衣架，重點是很好用。（圖／記者蔡惠如攝）

多彩收納盒

以白色外觀為主的收納盒，把顏色放在裡層，達到外面看起來乾淨清爽，內部卻充滿趣味色彩的效果，塑膠材質很適合擺在所有空間裡，包括浴廁內也不怕濕透，還有把手設計方便提著移動，此外還能疊起收納，多買幾個在家備著也不用緊，售價79元。

▲IKEA百元商店單品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA百元商店單品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲家中所有空間都適用。（圖／記者蔡惠如攝）

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關鍵字：IKEA,百元商店,快閃,收攤

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