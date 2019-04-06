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小朋友去和平島想幫可愛的海兔搬家　牠們卻「先走一步」

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▲ 基隆和平島想幫「海兔」搬家 牠們卻先走一步。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲▼ 基隆和平島想幫「海兔」搬家，牠們卻先走一步。（圖／交通部觀光局北觀處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

曾被選為全球21個最美日出點的基隆和平島公園，自2018年8月重新開放。去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長，各種藻類繁生，發現有4種海兔生長覓食。2019年4月6日上午，一群大、小朋友準備要幫海兔搬家時，沒想到，沒發現半隻海兔蹤影，感到有點失望。「友善種子」教師李盛傑說，今年可能是氣候關係，或者藻類食物來源不穩定，所以海兔沒來。

基隆和平島公園擁有北海岸獨特海蝕地景，在2018年8月4日重新開幕後，更被譽為親子戲水樂園，遊客絡繹不絕。每年到冬春季節，各種藻類繁生，也吸引了海藻的愛好者「海兔」前來覓食。

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▲ 基隆和平島想幫「海兔」搬家 牠們卻先走一步。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

交通部觀光局北觀處指出，今年親親水池預計準備開放，但必須先把海兔搬家送到外海後，才能開放遊客戲水。不過，工作人員在親親水池都沒發現海兔蹤影，因此小朋友就無法為海兔搬家。李盛傑指出，海兔今年為何沒來？有可能是氣候不太適合，或是藻類食物來源不穩定。

友善種子環教師李盛傑說，台灣有11種海兔，而和平島公園有4種海兔，包括染斑海兔、條紋柱唇海兔、截尾海兔、黑指紋海兔，牠們對環境非常敏感，若是食物不足丶水溫不舒適或是雨下太多等，都可能會影響海兔來訪時間及數量。

基隆和平島公園表示，因應兒童節連假，雖然海兔沒出現，但4月6、7日兩天，12歲以下孩童免費入園。現場還有「春日小島聚」活動，草地音樂Live、「孩子與他的動物朋友」系列親子講座，小島市集以新鮮、自然、原創為號召，集結在地小農、海洋文創、插畫、花草植物、手工甜點等，超過30個品牌的創意攤位，並邀請到基隆在地的街頭好聲音，讓民眾在逛市集、享受野餐的同時，還可以欣賞精彩的Live Music演出。

▲ 基隆和平島想幫「海兔」搬家 牠們卻先走一步。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 基隆和平島想幫「海兔」搬家 牠們卻先走一步。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 基隆和平島想幫「海兔」搬家 牠們卻先走一步。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

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關鍵字：基隆,和平島,潮間帶,海兔

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